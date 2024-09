O que Marina Sena disse sobre reação a provocação feita por jovem

A cantora Marina Sena, de 27 anos, se envolveu em uma polêmica após reagir de forma agressiva a uma provocação envolvendo seu relacionamento com o influenciador Juliano Floss, de 20 anos. O incidente aconteceu durante um show do The Weeknd, em São Paulo, no dia 7 de setembro, e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, uma jovem questiona “Cadê a Vivi?”, em referência à ex-namorada de Floss, Vivi Wanderley, de 23 anos, enquanto passa pelo casal. Irritada com a provocação, Marina empurrou a mulher e jogou água nela. Um segurança rapidamente tentou intervir, mas a cena já havia sido registrada e compartilhada online, gerando grande repercussão.

Diante das críticas e da viralização do vídeo, Marina Sena usou seus Stories no Instagram para se desculpar e explicar sua reação. A cantora afirmou que nunca havia sido atacada pessoalmente antes e que foi surpreendida com o comportamento da jovem. “Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, jamais havia sido atacada fora da internet, um ataque em nome de narrativas criadas nas quais eu não participo”, disse.

Marina reconheceu que sua atitude não condiz com sua personalidade, geralmente calma, e lamentou o ocorrido: “Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento.” Ela ainda pediu mais empatia e consciência das pessoas ao lidarem com figuras públicas: “Embora não acreditem, somos seres humanos vivendo a vida real, que não se resume a teorias da conspiração criadas na internet”.

O relacionamento entre Marina Sena e Juliano Floss foi assumido publicamente em julho de 2024, meses após o término de Floss com Vivi Wanderley em dezembro de 2023. A cantora tem enfrentado críticas e comentários maldosos desde então, muitos dos quais, segundo ela, são baseados em rumores e especulações nas redes sociais.

Marina Sena revela que escreveu músicas para Juliano Floss

Marina Sena continua com a agenda cheia após voltar de sua turnê pela Europa, faz apresentações pelo Brasil e já começou a compor para o próximo álbum.

Ela conversou com a Quem sobre o momento atual da carreira e o relacionamento com Juliano Floss.

“Acho que nenhum artista sabe exatamente até onde ele vai, porque ele está vindo na primeira pessoa. Acho que só vendo da terceira pessoa mesmo para você ver o tamanho da coisa“, afirmou.

A artista contou que o namorado a acompanha na estrada e sempre a incentiva e comenta sobre cada apresentação.

“É muito gostoso ter um amorzinho ali. É gostoso demais, ele é uma pessoa que super me coloca para cima, é fã mesmo, de verdade”, revelou.

“Ele observa cada coisa do show, aí, no, próximo, ele fala: ‘Reparei que você fez uma coisa nova, não sei o que, não sei que lá’. Às vezes, é um detalhe….Mas ele é muito atento, ele gosta muito de música, ele gosta muito de arte. Ele é muito bom, ótima pessoa para dar ótimo feedback“, explicou.

“Acho que eu já escrevi umas cinco músicas para ele no meu próximo álbum. Tem umas cinco para ele. Tem data, mas eu não posso falar“, finalizou.