Como Jão reagiu sobre indicações ao Grammy Latino por ‘Super’

O cantor Jão celebra um novo marco em sua carreira com duas indicações ao Grammy Latino 2024. Seu álbum SUPER, lançado no final de 2023, foi nomeado na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, enquanto o single Alinhamento Milenar, uma colaboração com Pedro Tófani e Zebu, concorre na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

O anúncio foi feito hoje (17), consolidando ainda mais o reconhecimento internacional do trabalho do artista. SUPER combina pop, baladas e uma carga emocional intensa, tornando-se um dos álbuns mais elogiados da música brasileira recente. Já Alinhamento Milenar se destaca pelo lirismo profundo e a produção refinada, características que conquistaram tanto a crítica quanto o público.

Jão expressou sua felicidade pelas indicações, destacando o orgulho que sente pelo projeto: “Tô muito feliz pelo reconhecimento do Grammy Latino mais uma vez. A gente vive esse disco há um tempão internamente e ter colocado ele no mundo, transformado na grandiosidade que tem a SUPERTURNÊ e agora receber essas indicações é lindo e me dá orgulho desse ciclo”, declarou o cantor em comunicado enviado ao TMJ Brazil.

Essas indicações elevam o número de nomeações de Jão no Grammy Latino para quatro, incluindo trabalhos anteriores como o álbum PIRATA e o sucesso Idiota. A cerimônia do Grammy Latino acontecerá em novembro, e Jão estará ao lado de grandes nomes da música latina, reafirmando sua relevância na cena musical contemporânea.

Jão e Gustavo Mioto lançam a inédita parceria no single ‘Mal’

Os cantores Jão e Gustavo Mioto celebram a inédita parceria no single Mal, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music. A faixa também ganhou seu clipe oficial.

A sofrencia, característica marcante das carreiras dos dois artistas, é notável em Mal, composição de Jão e Gustavo Mioto, que chega com um clipe que conta com a participação especial de fãs dos cantores, enquanto eles performam o single juntos.

O encontro inédito entre Jão, conhecido por seu estilo pop romântico e emotivo, e Gustavo Mioto, um dos grandes nomes do sertanejo, mostra a força da colaboração e a versatilidade que têm para explorar novos caminhos musicais.

“Mal demorou muito pra acontecer, Jão me mandava umas coisas eu não gostava muito, eu mandava outras coisas pra ele e ele também não curtia muito. Então depois de quase dois anos, decidimos nos reunir em um estúdio e começar a escrever juntos. E aí sim, conseguimos achar um caminho pra ela. É massa demais ver o Jão se aventurando no Sertanejo, eu ali beirando no pop, eu estou feliz demais com o resultado, e esperamos que nossos fãs curtam tanto quanto nós”, declara Gustavo Mioto.

“Essa música com o Gustavo era uma sementinha plantada há muito tempo, eu to muito feliz que finalmente aconteceu. Me sinto muito à vontade com ele e sinto que isso refletiu diretamente em ‘Mal’, com um resultado que nós dois amamos”, diz Jão.