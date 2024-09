JoJo lança livro de memórias que fala sobre resiliência

Joanna “JoJo” Levesque, uma artista multiplatinada famosa por sucessos como ‘Leave (Get Out)’, ‘Too Little, Too Late’ e a vencedora do Grammy por ‘Say So’, tem uma história de altos e baixos profundos. Quando tinha apenas 12 anos, JoJo foi lançada ao estrelato, assinando um contrato com uma gravadora e conquistando rapidamente o topo das paradas pop e R&B dos anos 2000. Seu apelo juvenil atraiu na época milhões de fãs ao redor do mundo, consolidando sua posição como uma figura icônica da cultura pop, com papéis em grandes filmes, onipresença no rádio e capas de revistas.

No entanto, repentinamente, sua carreira deu uma pausa e JoJo desapareceu dos holofotes, deixando muitos fãs se perguntando: o que aconteceu com JoJo?

O livro de memórias de estreia de JoJo, “Over the Influence”, lançado nesta terça-feira, 17, pela Hatchette Books, revela o turbilhão por trás desse desaparecimento. O título do livro faz referência a temas centrais de sua vida: os vícios de seus pais e o impacto sobre ela; a influência opressiva da indústria musical sobre sua carreira e decisões artísticas; e o efeito devastador de suas próprias emoções em períodos de depressão e autodestruição.

“Foi definitivamente catártico e apenas um exercício para superar meu medo de ser vista, de me expor,” afirmou JoJo à revista Variety.

Ela escreveu “Over the Influence” em 18 meses, baseando-se em diários que manteve ao longo dos anos. “Minha história é interessante o suficiente? Sou capaz de contá-la? E então saber que eu precisava superar qualquer um desses obstáculos que coloquei diante de mim mesma.”, afirmou JoJo.

Em “Over the Influence”, JoJo oferece um retrato impactante e sincero de sua vida, contado com clareza e autoconsciência. O livro proporciona vislumbres reveladores de sua ascensão como jovem estrela pop e os inúmeros obstáculos que enfrentou, como a resistência de sua mãe empresária e o rompimento com a gravadora Blackground Records. JoJo compartilha histórias de abuso de substâncias, relacionamentos tumultuados e uma luta resiliente para retomar o controle de sua carreira, muitas vezes desafiada por executivos e empresários autoritários.

Com relatos que vão desde quase assinar com Britney Spears até regravar seus dois primeiros álbuns para finalmente ganhar controle, “Over the Influence” expõe como ter talento é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior para sustentar uma carreira na indústria musical.

Mais do que uma volta triunfante de um artista com mais de duas décadas na indústria do entretenimento, para JoJo “Over the Influence” é um grito de guerra sem desculpas para qualquer um que já teve medo de falhar e ainda assim disse: “Conte comigo”.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis