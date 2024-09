Cardi B e Offset são processados por não pagarem mansão no clipe de “Like What”

Cardi B revelou a gravidez no mês passado, durante o processo de separação Offset, com quem estava casada desde 2020 após várias separações. Nesta tarde, a rapper confirmou o nascimento do bebê com uma série de fotos e vídeos nas quais aparece segurando a recém-nascida na cama do hospital. Nas imagens, a dona do hit ‘Enough (Miami)‘ está ao lado dos filhos, cada um segurando o novo membro da família, que ela descreve como “a coisinha mais linda“. A legenda com a data 07/09/24 sugere que o bebê nasceu no início deste mês.

Cardi B também compartilhou momentos íntimos de amamentação e exibe um sorriso radiante, com o brilho pós-parto visivelmente presente em seu rosto.