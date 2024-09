Luísa Sonza responde seguidor que fez crítica à música ‘Chico’

Nesta terça-feira (17), a cantora Luísa Sonza comemorou suas indicações ao Grammy Latino e respondeu um seguidor que fez críticas à faixa Chico.

“Duas indicações, um álbum e uma faixa que tenho tanto orgulho de ter feito”, escreveu ela no Instagram.

“Eu não poderia estar mais feliz e mais grata. Obrigada a todos que se alguma forma participaram desse álbum, não vou marcar ninguém pq cada pessoa que esteve presente de alguma forma merece, e aí não cabe tanta gente! Mas fica aqui, com muito carinho, minha eterna e imensa gratidão!”, disse.

Vale destacar que a cantora foi indicada nas categorias Melhor àlbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por Escândalo Íntimo e Melhor canção em Língua Portuguesa com Chico.

“Esse Chico nunca vai ser esquecido. Misericórdia. Amo Luísa, mas não faz música pra nenhum homem não. Eles não te merecem“, comentou o seguidor.

“Vocês ainda acham que músicas são feitas pros outros? Quem tá indicada ao Grammy sou eu e nada que alguém falar ou fazer vai tirar o orgulho que eu tenho de ter feito essa música! Eu amo genuinamente e acredito que essa é uma das, se não a melhor música que já fiz”, afirmou.

“Como já havia dito desde penhasco, não posso deixar de escrever e barrar a criatividade do momento pelo outro, ou não lançar por conta de um terceiro, a música no final sempre vai ser sobre mim e meus sentimentos, e eu juro que acho que esse é meu maior trunfo e é um dos motivos de tanto sucesso, eu sou visceral”, finalizou.

Luísa Sonza anuncia data de lançamento da versão deluxe de ‘Escândalo Íntimo’

A cantora Luiza Sonza anunciou a data oficial de lançamento da versão deluxe de Escândalo Íntimo, que contará com novas versões e faixas inéditas com colaborações nacionais e internacionais. O disco estará em todas as plataformas digitais pela Sony Music no dia 17 de setembro, às 21h.

“Não poderia ter melhor forma de celebrar o sucesso de ‘Escândalo Íntimo’ do que trazendo mais novidades. Quis trazer versões novas, música inédita e mais coisas que completam o universo do Escândalo Íntimo”, explica Luísa Sonza.

“Está sendo um momento muito especial, com a estreia de um novo show no Rock in Rio, o lançamento do deluxe, e a comemoração de 1 ano do lançamento do álbum.”, declara.

Aos 25 anos, Luísa Sonza, um dos maiores nomes da música nacional, acumula conquistas impressionantes. A artista conta com mais de 3 bilhões de streams nas plataformas, TOP 50 mundial no Spotify, 7 discos de diamante, 5 de platina e 5 de ouro.

Lançado em agosto de 2023, o seu trabalho mais recente, Escândalo Íntimo, já acumula 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e é certificado Diamante, com mais de 773 milhões de execuções de áudio e 245 milhões de visualizações de vídeo. Com o disco, Luísa também conquistou posição no Spotify Global, sendo uma das únicas artistas pop brasileira presente.

