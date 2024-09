Projota tem casa invadida e é feito refém; Família está bem

Projota sofreu uma invasão em sua residência na madrugada desta terça-feira, 17. Segundo informações divulgadas pela assessoria do cantor, ele foi feito refém durante o incidente.

De acordo com o perfil do Instagram da Faz Produções, empresa que agencia o cantor, os filhos de Projota também estavam na casa no momento da invasão. Felizmente, Projota está bem e atualmente está lidando com as necessidades relacionadas ao caso.

Veja a publicação:

O cantor promete se pronunciar sobre o ocorrido em breve, assim que a situação estiver mais resolvida.

O rapper Projota está de volta com o lançamento da inédita faixa Fico Bem, que estará incluída no inédito álbum Alguém Tinha Que Falar de Amor, o qual é observado pelo artista como o maior trabalho de sua carreira. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

O projeto inédito de Projota promete oferecer ao público uma experiência sonora única, incorporada a um material visual envolvente, que se desenrola ao longo de oito faixas.

Fico Bem, que também ganhou seu clipe oficial no YouTube é a segunda faixa prévia do novo projeto do rapper.

Já o capítulo da série referente à faixa que chegou no início de abril. A primeira música lançada foi Coisas da vida, em setembro de 2023, feita em parceria com a artista Budah. Curiosamente, ela é a segunda faixa do disco, que corresponde ao segundo capítulo da série, que ainda não foi ao ar. Já Fico bem corresponde à primeira faixa do álbum e, consequentemente, ao primeiro capítulo da história.

O projeto completo é composto por oito faixas musicais, com seus respectivos clipes, mais oito capítulos da série centrada em uma narrativa romântica. O álbum conta com a participação dos artistas Mumuzinho, Priscilla, Budah, Sotam e Lou Garcia. Além das duas faixas já citadas, também fazem parte as canções Lo-fi Luv, com participação de Sotam; Coração, single solo; Ninguém, com participação de Lou Garcia; Acabou 2, single solo; Recomeço, com a participação de Priscilla; e Talvez, com a participação de Mumuzinho.

A série Alguém Tinha Que Falar de Amor, de nome homônimo ao do projeto, foi desenvolvida com a participação de mais de 70 profissionais de cinema, em um formato inédito jamais visto no mundo do rap.

Dirigida por Drico Mello e com produção executiva de Haroldo Tzirulnik, a série contou com a participação dos atores Patrique Novais, Nathalia Mastrobiso, Leo Drummond, Samantha Prates, Letícia Festi, João Vitor da Luz, Thauany Silva Santos e Lucas Krueger.

O enredo, eletrizante e misterioso, gira em torno de um rapaz que se relaciona amorosamente com uma inteligência artificial. Interpretando vários personagens diferentes, Projota atuará fazendo parte desta narrativa amorosa, que se desenvolve nos ambientes virtual e urbano, costurada por videoclipes musicais onde o rapper canta sobre os temas que se desenrolam na história.

Toda semana, será lançado um clipe da música e um capítulo da série no perfil oficial do artista, no YouTube, e uma faixa do álbum, nas plataformas digitais. Na oitava semana, juntamente com o último capítulo, será lançado o disco completo.

“Este projeto é, provavelmente, o mais ambicioso da minha carreira. Depois de tantos anos criando, eu precisava mesmo me desafiar dessa forma. O álbum navega pelas variadas fases de um relacionamento, e a série veio para ampliar esse horizonte e surpreender, com uma história que vai além do próprio amor ali presente. Fiquei muito feliz com o resultado, tanto musical quanto visual. Estou ansioso para compartilhar com geral”, disse Projota.

Confira o single Fico Bem:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis