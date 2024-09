Por que Dua Lipa não escreve músicas de cunho pessoal

Dua Lipa, conhecida por seus hits contagiantes nas pistas de dança, explicou em recente entrevista ao programa 60 Minutes por que evita trazer aspectos de sua vida pessoal para suas músicas. Em resposta à crítica de que suas canções “não revelam muito sobre quem ela é“, a cantora de Levitating esclareceu que isso é uma escolha consciente.

“É algo que eu naturalmente seguro“, afirmou Lipa durante a entrevista conduzida por Anderson Cooper. Segundo a artista, muitos músicos optam por expor sua vida privada em canções para atrair a atenção, mas esse nunca foi o seu objetivo. “Para mim, sempre foi importante fazer música que as pessoas realmente amassem, não porque eu estava detonando alguém ou atraindo cliques às custas de outra pessoa“, destacou.

Apesar de evitar temas pessoais em suas composições, a música de Dua Lipa continua a ressoar globalmente. Seu mais recente álbum, Radical Optimism, alcançou o topo das paradas no Reino Unido e conquistou o 2º lugar na Billboard 200, tornando-se seu projeto mais bem-sucedido até o momento.

Com o sucesso do álbum, Dua Lipa se prepara para uma turnê mundial de 43 datas em 2025. A turnê começará em março, na Austrália, e passará por diversos países na Europa e América do Norte. Mesmo sem explorar sua vida pessoal nas letras, Lipa mantém o foco em conectar-se com os fãs através da música, reafirmando sua posição como uma das maiores estrelas do pop.

Quais as datas da ‘Optimism Tour 2025’ de Dua Lipa

Dua Lipa revelou as datas da tão aguardada turnê mundial, a Optimism Tour 2025. O anúncio chegou com um toque especial: no vídeo de divulgação, a artista fez questão de exibir a bandeira brasileira, acendendo a esperança dos fãs do Brasil, embora não haja menções concretas de shows no país até o momento.

A nova turnê começará em Cingapura, no mês de novembro de 2024, e se estenderá até dezembro. Após um breve intervalo, Dua Lipa retomará os shows na Austrália em março de 2025. Em seguida, a turnê seguirá para a Europa, com apresentações programadas para maio e junho. A cantora desembarcará na América do Norte em setembro e outubro, encerrando a turnê por lá.

Além das datas principais, Lipa também se apresentará em festivais europeus no início de 2025, incluindo o icônico Glastonbury, o Mad Cool e o NOS Alive.

No anúncio, a artista mencionou a saudade que os fãs sentiram de sua performance de 2022 e prometeu um show inesquecível. “Disseram que sentem falta da ‘Dua de 2022’. Bem, eu estarei arrasando em um futuro próximo e mal posso esperar para trazer esse show para vocês”, afirmou Lipa nas redes sociais.

O último álbum de Dua Lipa, Radical Optimism, foi lançado em maio de 2024 e, segundo a própria cantora, o próximo trabalho musical refletirá um período de grandes mudanças em sua vida pessoal, incluindo o fim de um relacionamento e novas investidas no campo do namoro. A expectativa é alta para ver como essas experiências serão traduzidas em sua nova turnê.