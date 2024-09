Show de Whitney Houston na África do Sul ganha exibição nos cinemas

Foi divulgado nesta terça-feira (17), que um dos shows mais memoráveis ??de Whitney Houston será exibidos nos cinemas em outubro.

Para marcar o aniversário de 30 anos da série de três shows históricos que a cantora fez na África do Sul em 1994, seu show em Durban terá um lançamento nos cinemas no mês que vem. Whitney Houston: The Concert for a New South Africa chegará aos cinemas em todo o mundo em 23 e 27 de outubro.

De acordo com a People, Whitney, que morreu em 2012 aos 48 anos, se apresentou no Kings Park Stadium em Durban em 8 de novembro, em Joanesburgo em 12 de novembro e na Cidade do Cabo em 19 de novembro, o que, segundo um comunicado à imprensa, fez dela “a primeira grande artista ocidental a se apresentar na nação recém-unificada pós-Apartheid após a vitória histórica do presidente Nelson Mandela nas eleições”.

Na época, partes dos lucros dos shows “beneficiaram inúmeras instituições de caridade locais para crianças sul-africanas por meio de sua fundação”, informou o comunicado.

Produzido e dirigido por Marty Callner, o filme do concerto será lançado pela Trafalgar Releasing e Sony Music Entertainment em parceria com The Estate of Whitney E. Houston e Primary Wave Music. Ele contará com o show nunca antes lançado de Durban.

“Eu a dirigi várias vezes, mas o show de Durban foi pura magia e a melhor performance que já testemunhei. Estou tão emocionada que o mundo finalmente pode vivenciar aquela noite especial, especial“, disse Callner.

Pat Houston, produtora executiva e executora de The Estate of Whitney E. Houston, afirmou que acredita que Whitney “ficaria cheia de alegria” ao saber que este filme seria visto por seus fãs.

“Ela amava a África do Sul; ela amava as pessoas e amava Nelson Mandela”, acrescentou Pat. “Este concerto é um dos concertos mais importantes de sua carreira. Neste importante 30º aniversário, estamos emocionados por podermos lançar este filme não apenas para seus fãs, mas para o povo da África do Sul e sua nova geração. Mais importante, Whitney ficaria feliz em saber que sua fundação continua a apoiar uma das organizações que ela ajudou a fornecer apoio financeiro há 30 anos.”, revelou.

Além do filme do show, um novo álbum ao vivo, The Concert for a New South Africa (Durban), será lançado em 8 de novembro pela Legacy Recordings.

O disco contará com uma seleção dos maiores sucessos de Whitney Houston, incluindo I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), How Will I Know, I Have Nothing, Greatest Love of All e I Will Always Love You, além de clássicos como Amazing Grace e Home. Também estará presente no disco a faixa inédita, Love Is.

Whitney Houston: The Concert for a New South Africa estará disponível em quase 900 cinemas em mais de 25 países nos dias 23 e 27 de outubro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whitney Houston (@whitneyhouston)