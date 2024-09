Chappell Roan diz que não espera ganhar um Grammy

Na última segunda-feira (16), a cantora Chappell Roan revelou que ganhar um Grammy não está no topo de sua lista de prioridades no momento.

Em uma entrevista para o The Face, a cantora e compositora revelou seus pensamentos sobre o próximo Grammy Awards.

“Estou meio que esperando não ganhar”, disse Roan, ao canal. “Porque aí todo mundo vai sair do meu pé. ‘Viu, gente, nós conseguimos e não ganhamos, tchau!’ Não vou ter que fazer isso de novo!”

Embora, ela tenha acrescentado que “minha mãe adoraria ir ao Grammy ou ao BRITs.”

Vale lembrar que a cantora de ganhou seu primeiro Moon Person de melhor artista revelação no MTV VMAs e leu seu discurso de aceitação diretamente de seu diário.

“Dedico isso às pessoas queer e trans que alimentam o pop. Aos gays que dedicam minhas músicas a alguém que amam — ou odeiam”, disse ela após agradecer à MTV, sua equipe, família e amigos e às “drag queens que a inspiram”.

“E obrigada às pessoas que são fãs, que me ouvem, que me ouvem quando compartilho minha alegria e meus medos. Obrigada. Para todas as crianças queer do Centro-Oeste assistindo agora: eu vejo vocês. Eu entendo vocês porque sou uma de vocês, e nunca deixe ninguém dizer que você não pode ser exatamente quem você quer ser.“, continuou.

Vale lembrar que ela lançou seu álbum de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess em setembro de 2023 e desde então disparou para a fama. Parte do que atraiu os fãs para Chappell Roan são seus shows ao vivo enérgicos e exagerados, que vêm com códigos de vestimenta e temas.

“Acho que as pessoas gostam de festejar e acho que meu projeto parece uma festa“, ela disse anteriormente à People. “Acho que as pessoas só querem ser felizes e refletir, cantar, dançar e se vestir bem, e se sentir livres. O projeto dá às pessoas a oportunidade de se expressar sem julgamento e liberdade para se descobrirem da mesma forma que sinto que o projeto me permite me descobrir.”

Segundo a publicação, desde sua ascensão, a artista também tem sido aberta sobre sua luta com a fama. Em 23 de agosto, a cantora postou uma mensagem no Instagram, pedindo aos fãs que respeitem seus limites em relação a “interações físicas e sociais não consensuais”.

“Nos últimos 10 anos, tenho trabalhado sem parar para construir meu projeto e chegou ao ponto em que preciso traçar linhas e estabelecer limites. Quero ser uma artista por muito, muito tempo”, ela escreveu.

“Só preciso expor e lembrar a vocês, as mulheres não devem m— a vocês”, ela continuou. “Escolhi essa carreira porque amo música e arte e honrando minha criança interior, não aceito assédio de nenhum tipo porque escolhi esse caminho, nem mereço.”

Chappell Roan chega ao topo da parada Pop Airplay com ‘Good Luck, Babe!’

A cantora Chappell Roan está no topo da parada Pop Airplay da Billboard com sua primeira entrada no ranking, com Good Luck, Babe!.

A faixa, lançada pela KRA/Amusement/Island Records e promovida para rádio pela Republic, ganhou 9% em reproduções de 6 a 12 de setembro.

Vale destacar que a parada Pop Airplay classifica as músicas por reproduções semanais em mais de 150 das principais estações de rádio monitoradas pela Mediabase, com dados fornecidos à Billboard pela Luminate.

A cantora e compositora, que chegou às paradas da Billboard em outubro de 2023, quando entrou na Emerging Artists e seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess estreou na Billboard 200, entre outras classificações, coloca sua primeira liderança em uma parada de airplay com Good Luck, Babe!.

De acordo com a publicação, a música também subiu para a posição 6 na Billboard Hot 100 de todos os gêneros. Ela atraiu 404 milhões de pessoas em audiência de rádio e 357 milhões de transmissões oficiais sob demanda e vendeu 48.000 unidades até 5 de setembro.

Chappell Roan está escalando simultaneamente a Pop Airplay com Hot To Go! A faixa, de The Rise and Fall of a Midwest Princess, salta de 22 para 17, um aumento de 15% nas reproduções.