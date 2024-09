Rita Ora revela detalhes de seu casamento com Taika Waititi

No último domingo (15), Rita Ora falou sobre seu casamento com Taika Waititi durante a After Party do canal E! após o Emmy de 2024.

“Nós nos inspiramos“, disse Ora ao canal. “Comigo vindo da música e ele sendo um escritor, diretor e cineasta, é uma casa cheia de ideias.”

“Nós dois somos signos de fogo também. Então é só fogo, fogo, fogo.”, acrescentou a estrela pop.

Ela também insistiu que ela é “a engraçada” no casamento. “Eu só quero que todos vocês saibam disso“, ela disse, acrescentando que o casal “ajuda um ao outro, sempre.”

Ora, que estava na premiação apoiando “seu homem” por suas indicações para série de comédia de destaque por Reservation Dogs e What We Do in the Shadows, disse que o casal teve uma “noite divertida” e achou o Emmy “um show inacreditável”.

“Eu estava caminhando para esta festa e disse a Taika: ‘Isso me fez querer ir para casa e escrever tudo o que consigo pensar agora’“, disse Ora. “Fiquei tão inspirada, os discursos de agradecimento foram tão inspiradores.”

Vale lembrar que o casamento foi realizado em agosto de 2022, de acordo com a People.

Na época, uma fonte confirmou à revista que Rita e Taika se casaram em uma cerimônia “muito pequena” no dia 4 de agosto de 2022. No entanto, eles não compartilharam a notícia com o público até janeiro de 2023.

“Estou oficialmente fora do mercado, pessoal!”, Ora disse durante uma entrevista com o Heart Breakfast.

Vale destacar que durante uma aparição no The Tonight Show com Jimmy Fallon em fevereiro de 2023, Rita mostrou sua aliança de casamento pela primeira vez e revelou que “poder ??ter” ajudado Waititi a escolher o anel.

“Eu senti que realmente sabia que queria estar com essa pessoa, e eu só queria que parecesse realmente certo“, disse ela. “Então, eu posso tê-lo levado à loja e apontado exatamente qual anel eu queria.”

Depois de se conhecerem em 2018, a artista e o diretor geraram rumores de romance pela primeira vez em abril de 2021. Cerca de cinco meses depois, eles fizeram sua estreia no tapete vermelho.

Rita Ora cancela show na Hungria por problemas de saúde

Em julho, a cantora Rita Ora precisou cancelar seu show na Hungria após receber ordens médicas para descansar. A cantora avisou os fãs pelas redes sociais que não conseguiria se apresentar no evento daquela noite.

“Por favor, perdoem essa reviravolta inesperada, mas infelizmente não poderei me apresentar no Campus Fesztival hoje à noite. Depois de passar a noite no hospital em Budapeste, preciso descansar completamente e seguir as ordens médicas”, justificou nos stories do Instagram.

Vale destacar que Rita Ora ainda não compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde.

No último dia 25 de julho, ela postou uma série de fotos de sua apresentação na Lituânia:

“Lituânia!! 50 mil pessoas, na chuva, eu aprecio cada um de vocês e vocês trouxeram a energia. Tão feliz que consegui ser headliner do As Young As Vilnius festival, uma honra absoluta”, escreveu na legenda.