Por que Miley Cyrus está sendo processada por ‘Flowers’

Miley Cyrus está envolvida em uma nova controvérsia judicial. A cantora está sendo processada pela empresa Tempo Music Investments, que a acusa de ter plagiado elementos da música When I Was Your Man, de Bruno Mars, em seu sucesso Flowers, lançado em 2023.

O processo, aberto no tribunal federal de Los Angeles, alega que a melodia, harmonia e refrão de Flowers são muito semelhantes ao hit de Bruno Mars, lançado em 2013. Segundo a Tempo Music, que detém parte dos direitos autorais de When I Was Your Man, Miley teria “copiado intencionalmente” elementos da canção de Mars para criar seu próprio hit.

Além disso, a empresa afirma que a letra de Flowers espelha trechos da composição original, o que configuraria uma violação de direitos autorais. “É inegável, com base na combinação e no número de similaridades entre as duas gravações, que ‘Flowers’ não existiria sem ‘When I Was Your Man’”, argumenta o documento.

Embora o processo não envolva diretamente Bruno Mars, a gravadora Sony Music Publishing e grandes distribuidoras, como Apple, Target e Walmart, também foram citadas. A empresa Tempo Music Investments busca impedir a execução e distribuição de Flowers, além de compensações financeiras.

O sucesso de Flowers é inquestionável, sendo um dos maiores hits de 2023. A música rendeu a Miley Cyrus o prêmio de Melhor Performance Solo Pop no Grammy e passou oito semanas consecutivas no topo das paradas nos Estados Unidos. Porém, a Tempo Music alega que a ascensão do single não teria acontecido sem a influência de When I Was Your Man.

Agora, cabe à Justiça decidir se Miley realmente se inspirou além dos limites permitidos na criação de seu sucesso ou se as semelhanças são meramente coincidência.

O discurso de Miley Cyrus ao receber o título de lenda da Disney

Miley Cyrus foi homenageada como a artista mais jovem a receber o título de lenda da Disney durante o evento D23. O reconhecimento é concedido a personalidades que deixaram uma marca significativa no legado da empresa. Na ocasião, a cantora celebrou seu papel icônico como Hannah Montana e aproveitou o momento para refletir sobre seu passado “rebelde.”

No palco, Miley fez um discurso emocionante, onde compartilhou como sua trajetória na Disney mudou sua vida e a lançou ao estrelato. Ela revelou detalhes sobre o processo de seleção para o papel de Hannah Montana e o impacto que isso teve em sua vida pessoal e profissional.

A artista ainda brincou sobre sua fase mais ousada entre 2013 e 2016, mencionando que se houve algum “bug” no sistema da Disney, ele ocorreu nesse período. Ela também falou sobre sua origem em Nashville e como, apesar de inicialmente ter sido considerada muito jovem para o papel, acabou sendo escolhida para estrelar a série que a transformaria em uma superestrela.

Miley expressou seu orgulho por ter vivido a experiência de ser Hannah Montana, dedicando o prêmio à personagem e aos fãs que a apoiaram ao longo dos anos. Em homenagem à estrela, Lainey Wilson cantou The Best of Both Worlds, música tema da série Hannah Montana.

A série, que foi ao ar por cinco anos, foi um marco na carreira de Miley, ajudando a lançar seu nome na indústria do entretenimento. Como filha do cantor Billy Ray Cyrus, Miley atuou ao lado do pai na série, interpretando também o papel de filha na trama.