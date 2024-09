Como Ferrugem planeja comemorar os dez anos de carreira

O cantor Ferrugem está prestes a viver um dos momentos mais especiais de sua carreira. Em 2024, ele não só celebra uma década de trajetória musical, como também faz sua estreia no Palco Sunset do Rock in Rio, marcando uma nova fase em sua jornada profissional. Em entrevista ao TMJ Brazil, Ferrugem compartilhou o turbilhão de emoções que está vivenciando neste ano.

“Dez anos de carreira, disco na rua, Rock in Rio… tô vivendo um turbilhão de emoções. Essa apresentação no Palco Sunset será um dos momentos especiais da minha carreira”, afirmou o cantor, demonstrando entusiasmo com a oportunidade de se apresentar em um dos maiores festivais de música do mundo.

Para esse show histórico, Ferrugem está preparando uma performance especial, prometendo muito pagode e brasilidade.

“Eu venho de uma turnê intensa em celebração aos meus dez anos de carreira, e o Rock in Rio faz parte dessa festa. Mas, é claro que, falando do maior festival de música e entretenimento do mundo, eu quis preparar algo diferente e surpreendente. Pode ter certeza que teremos muito pagode, um toque especial da brasilidade dos meus parceiros Gilsons e algumas surpresas”, revelou.

Ao olhar para sua trajetória, Ferrugem destacou momentos que marcaram sua evolução como artista. Um dos mais especiais foi o convite de Reinaldo, o “Príncipe do Pagode”, para participar da gravação de seu DVD, há dez anos.

“Com essa faixa, me escutei na rádio pela primeira vez, e daí vem essa celebração de uma década de carreira”, relembrou. Outro marco importante foi sua apresentação como embaixador do Palco Favela no Rock in Rio em 2022, que consolidou ainda mais sua presença no festival.

Mas o caminho até o sucesso não foi fácil. Ferrugem reconhece os desafios enfrentados no início da carreira. “A vida do artista nunca é fácil no começo. A gente segue porque acredita no nosso potencial e quer viver da arte. O objetivo de tocar as pessoas com a minha música falou mais alto“, disse, ressaltando como esses obstáculos o moldaram como artista.

Expansão musical e novos projetos

Apesar de ter suas raízes no samba e no pagode, Ferrugem vem expandindo sua sonoridade, alcançando novos públicos e mergulhando em diferentes estilos. Ele acredita que, embora o pagode seja sua essência, não existem barreiras na música, e as novas parcerias e tendências são uma forma de manter seu som sempre fresco e atual.

Após o Rock in Rio, Ferrugem já planeja novos projetos e parcerias. “Essa turnê de dez anos está sendo intensa demais, tenho tido muitas trocas interessantes, novos insights e os fãs já podem aguardar novas datas de shows vindo aí. Ainda este ano, temos um projeto inédito e muito especial com data de lançamento próxima”, adiantou o cantor, prometendo mais novidades para os fãs.

