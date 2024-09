Christopher Uckermann, do RBD, confirma retorno do grupo ao Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Christopher Uckermann, em uma entrevista recente à MTV, animou os fãs do RBD ao mencionar que o grupo pode voltar ao Brasil para uma nova turnê em 2025 ou 2026. Ele falou sobre os desafios enfrentados durante a “Soy Rebelde Tour”, destacando que a intenção inicial era ampliar a turnê, mas que dificuldades relacionadas a parcerias e questões financeiras dificultaram essa expansão.

“Nossa intenção original era seguir com a tour e estendê-la muito mais. Infelizmente, existem pessoas na indústria que priorizam o lucro em detrimento do bem-estar do grupo. As coisas não saíram como planejado, mas esperamos que haja uma nova turnê. O futuro depende de como as questões do passado se desenrolam”, desabafou Christopher Uckermann.

O cantor também manifestou incertezas sobre o que está por vir, mencionando um grande processo ligado a uma fraude na turnê, que pode demorar para ser resolvido. “Sendo honesto, eu realmente não sei o que vai acontecer com o RBD no futuro”, comentou ele.

Christopher Uckermann falou sobre desafios e expectativas para a nova turnê

Além disso, Christopher Uckermann falou sobre as expectativas dos fãs em relação a novos lançamentos durante a turnê anterior, que contou apenas com a música ‘Cerquita de Ti’ como novidade. Ele revelou que havia planos para lançar mais músicas e até um álbum, mas esses projetos foram interrompidos devido ao escândalo financeiro envolvendo Guillermo Rosas, ex-empresário do grupo, que prejudicou a relação entre os integrantes.

A entrevista completa do astro de RBD ainda não foi divulgada, mas os fãs já estão ansiosos por novas informações e demonstram sua torcida pelo retorno do grupo ao Brasil.

