The Offspring: saiba os detalhes sobre a inédita ‘Come To Brazil’

A banda The Offspring lançaram na última semana a inédita faixa Come To Brazil, produzida por Bob Rock (de trabalhos com Metallica, Mötley Crüe e Aerosmith) e que faz parte do novo trabalho de estúdio Supercharged. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Concord Music Group.

Sobre Come To Brazil, Dexter Holland explicou a inspiração para a faixa: “Toda vez que anunciamos algum show, recebemos comentários de nossos fãs brasileiros dizendo ‘venham para o Brasil!’, o que adoramos! O Brasil realmente se destaca. Tem entusiasmo, paixão e é um lugar incrível para tocar!”, celebra.

E enfatiza: “Espero que os fãs brasileiros façam dessa música a sua própria!”.

Come To Brazil começa com uma introdução icônica, com guitarras pesadas e termina com o famoso canto de futebol “Olé, Olé, Olé, Olé”, enquanto fala sobre como os fãs brasileiros não se cansam do The Offspring, destacando na letra: “Não importa quantas vezes viemos, porque eles querem que voltemos do mesmo jeito, e os voos são longos, mas eles não vão parar até que venhamos ao Brasil”.

A banda The Offspring anuncia o lançamento de seu mais recente álbum Supercharged em uma edição especial em vinil azul que chega ao Brasil pela Universal Music, via Concord Music Group através da Umusic Store em pré-venda pelo valor de R$ 249,90. Este é o décimo primeiro trabalho de estúdio da icônica banda de punk rock americana.

Supercharged, que chegará ao mercado no dia 11 de outubro, já revelou seu primeiro single: Make It All Right. Através desta faixa é possível observar a energia e a vitalidade do Offspring, algo que é visto como uma marca registrada do grupo ao longo dos anos. A produção do disco é assinada por Bob Rock.

Confira: