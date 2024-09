Ana Castela encanta em ensaio com violinos

Um emocionante trecho do ensaio de Ana Castela para sua participação no Rock In Rio, com a Orquestra Sinfônica Heliópolis agendado para o dia 21 de setembro, foi divulgado, revelando um momento especial da cantora. No vídeo, Ana Castela interpreta sua famosa música ‘Solteiro Forçado’, um hit que repercute muito entre os fãs. Essa apresentação ocorreu no fim do primeiro ensaio dos artistas sertanejos promovido pelo Rock In Rio, realizado no último dia 3 de setembro, em São Paulo.

A letra de “Solteiro Forçado” não surgiu por acaso; ela foi inspirada em seu relacionamento com o também cantor sertanejo Gustavo Mioto. Em entrevista ao G1, Ana explicou a origem da canção: “É uma música que eu escrevi porque estava em um momento que não estava conversando com o Gu. Eu estava sendo uma solteira forçada. Então, foi uma forma de dar uma descontada naquele nosso sentimento. Desse jeito, as outras pessoas podem se identificar. Eles percebem que é um sentimento de verdade.”

Com sua performance emocionante e letras autênticas, Ana Castela promete trazer uma experiência inesquecível para o público no Rock In Rio, mostrando mais uma vez sua habilidade de conectar-se com as emoções dos fãs. A expectativa é alta para sua apresentação com a orquestra, que deve adicionar um toque especial ao seu repertório sertanejo.

Veja um trecho do ensaio:

Ana Castela fala sobre a primeira vez no Rock In Rio

Ana Castela fará sua estreia no Rock in Rio nesta edição, marcando sua primeira participação no festival. Ela se apresentará em 21 de setembro, no inédito Dia Brasil, ao lado de outros grandes nomes do sertanejo. A Boiadeira dividirá o palco com Chitãozinho e Xororó, Luan Santana e a Orquestra Sinfônica Heliópolis no Palco Mundo.

Em entrevista ao “Fantástico” da Rede Globo, Ana Castela admitiu seu nervosismo para o evento: “Deixa a gente com um pouco de medo”, revelou. Ela complementou: “Mas eu nasci pronta, preparada e querendo”.

Luan Santana também destacou a importância do Dia Brasil no Rock in Rio, ressaltando que a iniciativa faz parte das celebrações pelos 40 anos do festival. “Acho que vai ser um dia histórico, não só para a música sertaneja, mas para a música brasileira.”

Junior Lima e Simone Mendes também estão confirmados para se apresentar na mesma data. Chitãozinho expressou sua empolgação, afirmando: “Com certeza, estamos realizando um sonho. Não só nosso, é do Rock in Rio para o mundo.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis