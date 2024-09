Snow Patrol lança ‘The Forest Is The Path’, seu oitavo álbum - (crédito: TMJBrazil)

A banda Snow Patrol lança The Forest Is The Path, seu oitavo álbum de estúdio que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Polydor Records. Este é o primeiro trabalho inédito da banda norte-irlandesa desde Wildness de 2018.

The Forest Is The Path teve sua produção assinada por Fraser T Smith e pela própria banda.

Agora composta pelo trio Gary Lightbody, Nathan Connolly e Johnny McDaid, o Snow Patrol veio apresentando o extraordinário novo trabalho para os fãs com os singles The Beginning, This Is The Sound Of Your Voice e All.

Este trabalho é um álbum de contrastes. Em alguns momentos, é épico, cheio de alegria, afirmando o dom da vida de maneira grandiosa, mas também reserva espaço para momentos de silêncio absoluto e devastação de partir o coração.

Gary Lightbody chama o álbum de “o disco com o som mais grandioso que já fizemos”.

Há 5 anos, o Snow Patrol realizava um grande show no Ward Park

A banda irlandesa Snow Patrol realizou um grande show no Ward Park, no entardecer. Nessa apresentação de 2019, a banda toca para um grande público de mais 35 mil pessoas. O repertório inclui alguns dos grandes sucessos da banda, como Chasing Cars e Called Out in The Dark, além de faixas do Wildness, seu álbum mais recente.

A apresentação conta ainda com o cover de One, do U2, com direito à participação especial do vocalista Bono.

Sobre o Snow Patrol

Snow Patrol é uma banda de rock alternativo formada em 1994 na Irlanda do Norte. A banda é conhecida por suas melodias emotivas e letras introspectivas. Alguns dos membros atuais incluem Gary Lightbody (vocalista), Nathan Connolly (guitarrista) e Johnny McDaid (tecladista).

A banda é famosa por sucessos como Chasing Cars, Run e Just Say Yes. Sua base de fãs leal e já se apresentaram em diversos festivais e shows ao redor do mundo, incluindo o Lollapalooza Brasil em 2019.

