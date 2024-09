FINNEAS lança ‘Cleats’, segunda faixa de seu novo álbum solo

O compositor de sucesso FINNEAS lançou na última semana a sua inédita faixa Cleats, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Interscope Records. A música será parte integrante de For Cryin’ Out Loud, o álbum de estreia do artista marcado para ser lançado em 4 de outubro.

Cleats fala sobre sobre FINNEAS tendo uma paixão não correspondida por uma garota do time de futebol. A música tem um riff de guitarra icônico e um grande senso de humor.

A canção, que também ganhou seu clipe oficial no YouTube, combina com o momento do final do verão do hemisfério norte, quando as pessoas estão voltando às suas rotinas.

Billie Eilish e FINNEAS postam vídeo em apoio a Kamala Harris

Nesta terça-feira (17), Billie Eilish e FINNEAS compartilharam um vídeo em suas redes sociais para a campanha presidencial de Kamala Harris. Em homenagem ao Dia Nacional do Registro de Eleitores, os irmãos pediram aos fãs que fossem às urnas em novembro para ajudar a impedir o que eles chamaram de agenda “extremista” dos republicanos.

“Estamos votando em Kamala Harris e Tim Walz porque eles estão lutando para proteger nossa liberdade reprodutiva, nosso planeta e nossa democracia“, disse Billie.

“Não podemos deixar que extremistas controlem nossas vidas, nossas liberdades e nosso futuro“, continua Finneas. “A única maneira de detê-los e a perigosa agenda do Projeto 2025 é votar e eleger Kamala Harris.”

A dupla também compartilhou um link onde os fãs podem verificar seu status de registro antes do dia da eleição em 5 de novembro. “Vote como se sua vida dependesse disso”, Eilish acrescentou. “Porque depende.”

De acordo com a Billboard, com o endosso, os dois vencedores do Oscar se juntam a uma longa lista de músicos que apoiam a candidatura Democrata este ano. Megan Thee Stallion, Ariana Grande, John Legend, Lizzo, Quavo, Lil Jon, Bon Iver, Barbra Streisand, Katy Perry e muitos outros, enquanto Taylor Swift finalmente quebrou seu silêncio sobre a eleição em 10 de setembro após o debate presidencial terminar.

“Estou votando em @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de um guerreiro para defendê-los“, escreveu a cantora de Taylor. “Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos.”

Vale destacar que Billie Eilish há muito tempo usa sua voz para falar sobre questões políticas pelas quais é apaixonada, principalmente a sustentabilidade. Ela também encorajou os fãs a irem às urnas em várias ocasiões, criando sua própria iniciativa de votação em 2020 e fazendo parceria com a HeadCount antes das eleições de meio de mandato de 2022.

Em 2020, a artista de Lunch se apresentou e criticou Trump em um discurso na Convenção Nacional Democrata. Dois anos depois, ela e sua família fizeram uma visita ao presidente Joe Biden na Casa Branca.

Confira: