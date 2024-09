Projota desabafa sobre assalto: “Olhos Pesados”

O cantor Projota utilizou suas redes sociais para compartilhar sua experiência após a invasão de sua casa, localizada em São Paulo. No momento do assalto, ele estava com sua esposa, Tamy Contro, e os filhos, Otto e Marieva.

Em seu perfil no Instagram, o rapper tranquilizou os fãs, afirmando que estava bem, mas muito cansado. Após se recuperar um pouco do susto, ele desabafou: “Meu corpo tá cansado. Meus olhos pesados, mas minha cabeça não me deixa dormir”, escreveu.

Projota publicou um vídeo nos stories, informando que havia recuperado o acesso ao Instagram e ao WhatsApp. “Estou gravando para tranquilizar vocês, está tudo bem. As crianças estão bem. Eu estou muito cansado. A todos os meus amigos e pessoas que se importam comigo, muito obrigado. Preciso muito descansar”, declarou.

Na madrugada desta terça-feira, dia 17, o rapper e ex-BBB Projota sofreu uma invasão em sua residência no bairro Granja Viana, na região metropolitana de São Paulo. Durante o assalto, ele foi feito refém e teve uma arma apontada para sua cabeça. De acordo com informações da TV Bandeirantes, ainda não se sabe quantas pessoas estavam na casa no momento da invasão. Os assaltantes levaram roupas, joias e prêmios pessoais do cantor.

Projota relatou que foi reconhecido pelos criminosos

Projota relatou que foi reconhecido pelos criminosos, que tiraram fotos e filmaram enquanto diziam: “olha quem perdeu dessa vez”. Além disso, os assaltantes realizaram um Pix da conta do músico e roubaram dois iPhones. O rapper também mencionou que os bandidos impuseram “terror psicológico”, colocando uma arma em sua boca após mostrar que o revólver estava carregado. Os filhos de Projota também foram ameaçados durante a ação.

Ainda segundo o jornal, a polícia investiga a possibilidade de que os suspeitos tenham acessado o condomínio pela parte dos fundos, que é coberta por uma área de mata densa. Os investigadores acreditam que se trata de um “crime de oportunidade”. Os assaltantes levaram também o carro do artista, que foi encontrado na tarde de ontem, 17, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil está apurando como os suspeitos conseguiram realizar a ação.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis