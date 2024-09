Eminem lança a versão deluxe de ‘The Death Of Slim Shady’

O cantor Eminem disponibilizou nos últimos dias a versão deluxe de seu mais recente álbum de estúdio The Death Of Slim Shady, que conta com quatro faixas extras, incluindo sua colaboração com Grip e Westside Boogie na faixa Fuel. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Polydor Records.

The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce) foi o primeiro álbum de Eminem desde Music to Be Murdered By, que não apenas alcançou o topo da Billboard 200, mas também foi o 10º álbum do artista a conseguir essa façanha.

O novo trabalho, apresentado em julho, traz uma lista de convidados que abrange várias gerações e gêneros, desde Dr. Dre até Ed Sheeran e Juice WRLD.

Álbum de Eminem é o 1º disco de Hip-Hop a quebrar recorde na Billboard 200

Nesta semana, o álbum Curtain Call: The Hits, lançado em 2005 por Eminem entrou para o grupo de outros cinco discos que quebraram um recorde na parada Billboard 200.

Segundo a publicação, desde quando a parada se tornou uma lista semanal publicada regularmente em 1956, apenas cinco outros álbuns atingiram a marca de 700 semanas.

Curtain Call: The Hits está classificado em 198º lugar, com 8.000 unidades de álbuns vendidas nos Estados Unidos de 30 de agosto a 5 de setembro, de acordo com Luminate.

A razão pela qual Curtain Call passou mais semanas nas paradas do que qualquer um dos projetos clássicos de estúdio de Eminem, se deve a uma regra das paradas da Billboard 200 que entrou em vigor em 2009. Em dezembro daquele ano, a Billboard permitiu que os álbuns do catálogo voltassem às paradas, já que haviam sido proibidos desde 1991.

Uma regra ajudou o disco de Eminem a alcançar este marco importante para o Hip-Hop. Vale lembrar que é o primeiro álbum do gênero a atingir este recorde.

Quando o streaming começou a impactar as paradas em 2014, a Billboard instituiu regras sobre onde as músicas que aparecem em vários álbuns deveriam ser atribuídas. Desde então, as músicas são atribuídas ao álbum daquele artista que mais vende (pelas vendas tradicionais de álbuns) em uma determinada semana.

Vale destacar que o álbum inclui muitos dos grandes sucessos de Eminem, como Lose Yourself, My Name Is, Without Me e Stan.

Confira: