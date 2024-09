Katy Perry: confira o single e clipe de ‘I’m His, He’s Mine’ com Doechii - (crédito: TMJBrazil)

Katy Perry, atração principal do Rock In Rio no dia 20 de setembro, lançou o seu inédito single I’m His, He’s Mine, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Capitol Records.

I’m His, He’s Mine é parte integrante de 143, o novo álbum de Katy Perry e conta com a participação especial de Doechii. A faixa também ganhou seu clipe oficial no YouTube.

143 também contará com as já apresentadas Woman’s World e Lifetimes.

Com 115 bilhões de transmissões acumuladas e vendas mundiais de mais de 70 milhões de álbuns ajustados e 143 milhões de faixas, Katy Perry é uma das artistas musicais de maiores vendagens em todos os tempos. Ela é uma das cinco únicas artistas da história da RIAA (Associação Americana da Indústria de Gravação) a integrar o seleto clube dos artistas com 100 milhões de certificados da entidade.

Katy Perry conta que filho de Orlando Bloom a ajudou com sua música

Na última segunda-feira (16), Katy Perry conversou com a Audacy sobre seu novo álbum 143, que será lançado na próxima sexta-feira (20).

A cantora foi questionada se ela alguma vez foi até sua própria família para obter feedback durante o processo. Embora ela tenha admitido que não toca o álbum completo para eles, ela disse que há alguém a quem ela pode recorrer em sua família.

Katy Perry tem sua filha Daisy Dove, com Orlando Bloom, enquanto ele também é pai de Flynn, 13, fruto do relacionamento com a ex Miranda Kerr.

“Eles já se cansaram de mim. Quer dizer, eles estão bem, mas tipo… minha família, eles estão me dizendo para me mudar ou levar o lixo para fora“, brincou. “Eles estão cansados ??disso. É família, eles vão ser reais. Eu não faço uma festa de audição.”

Embora ela não dedique tempo para uma audição dedicada do álbum, ela contou que Flynn, tem sido útil durante todo o processo.

“Eu toco coisas para o filho de Orlando, que tem 13 anos, e ele tem um ouvido muito bom“, compartilhou. “Ele é provavelmente a melhor pessoa de toda a minha família.”

De acordo com a People, Katy contou que Flynn nunca disse a ela para riscar completamente uma música e mencionou que há algumas faixas que ele realmente curtiu.

“Ele amava ‘Never Really Over’”, ela se lembra de sua música de 2019. “Toquei para ele antes de sair e fiquei tipo, ‘O que você acha?’ E ele disse, ‘Sim, essa é boa.‘ Ele tem bom gosto. Ele ama essa música chamada ‘All the Love’, que está na 143. E essa é uma das minhas músicas favoritas que escrevi.”

