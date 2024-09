Arlindo Cruz: filha revela gastos com o pai em reality show

Flora presta emocionante homenagem a Arlindo Cruz em seu aniversário

Arlindo Cruz comemorou 66 anos no último dia 14. Em uma tocante publicação no Reels de seu Instagram, Flora Cruz homenageou seu pai, no dia de seu aniversário. Na postagem, a influenciadora compartilhou imagens de sua infância ao lado do sambista, relembrando momentos especiais e também dificuldades que enfrentaram devido à saúde do cantor. Na legenda, Flora expressou seus sentimentos ao escrever: “se eu pudesse realizar um desejo, seria te ter comigo pra sempre”. A homenagem emocionou seguidores e fãs, refletindo o profundo amor e a gratidão que Flora sente por seu pai.