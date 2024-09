Katy Perry visita ‘Estrela da Casa’ e choca participantes

Katy Perry fez uma visita pra lá de especial ao programa da TV Globo, “Estrela da Casa”. A presença da artista na atração já havia sido confirmada anteriormente pela apresentadora Ana Clara.

Katy Perry está no Brasil para sua apresentação no festival Rock In Rio na próxima sexta-feira, dia 20, no Palco Mundo, no Rio de Janeiro.

Conforme anunciado por Ana Clara, a visita de Katy Perry à casa aconteceu antes do ensaio que ocorrerá hoje para o festival: “Antes de ensaiar para o show que ela vai fazer no Rock In Rio, ela vai visitar a nossa casa pra dar um alô pra galera”, declarou a participante do BBB18 e atual apresentadora do reality “Estrela da Casa”.

Na tarde desta quarta-feira, 18, os participantes do reality se reuniram em um cômodo da casa para esperar a participação em uma prova. No entanto, não se tratou de uma prova, mas sim da presença da vencedora do Michael Jackson Video Vanguard Award, no VMA, Katy Perry.

Veja a participação:

Katy Perry se junta aos participantes em ensaio e canta um de seus maiores sucessos

A presença de Katy Perry no programa surpreendeu os participantes do reality musical. Durante uma conversa descontraída, eles se animaram ao cantar o icônico sucesso “Teenage Dream” , e Katy fez questão de se juntar a eles. “Be your teenage dream tonight”, entoou a cantora, acompanhando os concorrentes.

Entretanto, alguns participantes enfrentaram dificuldades para cantar a música, já que não estavam familiarizados com a letra em inglês, o que gerou um certo receio de errar. Um deles até comentou: “Agora vou fazer aulas de inglês!” Katy Perry: confira o single e clipe de ‘I’m His, He’s Mine’ com Doechii Katy Perry, lançou seu mais novo single, I’m His, He’s Mine, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Capitol Records. “I’m His, He’s Mine” faz parte do álbum 143, que conta com a colaboração especial de Doechii. A faixa também ganhou um clipe oficial no YouTube. O álbum 143 incluirá ainda as faixas previamente lançadas, Woman’s World e Lifetimes. Com impressionantes 115 bilhões de streams acumulados e vendas globais que superam 70 milhões de álbuns ajustados e 143 milhões de faixas, Katy Perry é uma das artistas com maior sucesso comercial de todos os tempos. Ela é uma das cinco únicas artistas na história da RIAA (Associação Americana da Indústria de Gravação) a integrar o seleto grupo de artistas com 100 milhões de certificados concedidos pela entidade. Assista ao clipe:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis