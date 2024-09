Como será a primeira turnê solo de Zayn Malik

Zayn Malik surpreendeu os fãs ao anunciar sua primeira turnê solo, marcada para este ano. O anúncio foi feito após o cantor criar expectativa com uma contagem regressiva em suas redes sociais. “Eu aprecio sua paciência, amor e apoio. Mal posso esperar para curtirmos música boa juntos”, escreveu Zayn, expressando sua empolgação com o novo projeto.

Essa será a primeira vez que Zayn se apresentará sozinho desde sua saída do One Direction, há nove anos. O cantor deixou a boyband em 2015, pegando de surpresa os fãs que o acompanharam durante os anos de sucesso ao lado de Louis, Harry, Liam e Niall. A banda seguiu em frente e lançou o álbum Made in The A.M. sem Zayn, antes de entrarem em hiato.

Com o lançamento de seu mais recente álbum, Room Under The Stairs, Zayn finalmente se sente pronto para embarcar em sua primeira turnê solo. Em uma entrevista anterior à Harper’s Bazaar, ele já havia mencionado sua vontade de voltar aos palcos. “Acho que meu próximo objetivo, tanto pessoal quanto profissional, é fazer turnê novamente. Nunca fiz uma turnê solo e é um grande passo, mas estou pronto”, disse o cantor.

A turnê será um evento intimista, com apenas onze shows programados nos Estados Unidos e no Reino Unido. O primeiro espetáculo acontecerá em 23 de outubro, em São Francisco, e a sequência de apresentações se encerrará em 3 de dezembro, em Newcastle, cidade natal de Zayn.

Desde o início de sua carreira solo, em 2017, Zayn vem conquistando espaço na indústria musical com trabalhos sólidos. Seu álbum de estreia, Mind of Mine, contou com o hit Pillowtalk, que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos de sua trajetória. Após isso, ele lançou outros três discos: Icarus Falls, Nobody is Listening e o recente Room Under The Stairs, que será o foco da turnê.

Carreira de Zayn Malik

Zayn Malik, nascido em 1993, é um cantor britânico que ganhou fama como membro da boy band One Direction, formada no The X Factor em 2010. Mesmo após o terceiro lugar no programa, o grupo assinou contrato com a Syco Records e obteve sucesso global com quatro álbuns até 2015. Em março daquele ano, Zayn deixou a banda para seguir carreira solo, buscando maior equilíbrio psicológico.

Seu primeiro álbum solo, Mind of Mine (2016), foi bem recebido pela crítica e alcançou o topo das paradas em diversos países. O single Pillowtalk foi um grande sucesso, tornando-o o primeiro artista britânico masculino a ter um álbum e um single de estreia no topo das paradas nos EUA e Reino Unido. Em 2016, venceu o prêmio de Artista Revelação do Ano nos American Music Awards.