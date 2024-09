Grace VanderWaal, do ‘America’s Got Talent’, lança novo clipe - (crédito: TMJBrazil)

Grace VanderWaal, cantora e atriz de 20 anos, que se destacou ao vencer o America’s Got Talent em 2016, aos 12 anos, mostrou seu lado mais sensual ao lançar seu novo videoclipe para a música What’s Left Of Me na quarta-feira, 18 de setembro.

No clipe, a artista aparece em várias roupas, incluindo um espartilho vermelho e colares enquanto canta para a câmera, cercada por frutas em um cenário vermelho. Ela complementou o visual com lábios vermelhos. Em outras cenas, Grace usou um conjunto inspirado em cota de malha, acompanhado de um xale com capuz e uma bota metálica cobrindo toda a perna esquerda, prestando homenagem a camponesa e santa francesa canonizaa pela igreja católica Joana d’Arc. Grace VanderWaal também aparece sentada em uma cama, usando um espartilho preto com amarrações e asas de anjo.

Na canção emocional, Grace VanderWaal canta: “Oito meses desde que te vi / mas ainda estou no seu quarto / na minha pele eu posso sentir você”. Mais adiante, a letra diz: “Peguei o que eu tinha e então você me deixou para morrer / Agora estou de joelhos e estou apenas tentando esquecer,” diz a letra da música.

Em uma entrevsita à PEOPLE, Grace VanderWaal falou sobre a música: “‘What’s Left Of Me’ é uma faixa sobre sentir como se você fosse um legado vivo de um relacionamento fracassado. Tudo sobre mim é, de alguma forma, direta ou indiretamente, causado por você. Um toque inescapável, um beijo queimado por ácido; eu nunca serei a garota que eu era antes. É um roubo de identidade,” explicou.

O novo lançamento vem após seu videoclipe “Call It What You Want”, divulgado há um mês, e ela tem promovido a estreia ao longo da semana.

Katy Perry, por quem Grace VanderWaal sempre expressou admiração e já fez covers no YouTube, comentou em uma postagem no Instagram na última terça-feira, 17: “Pronta para essa evolução ♥?”.

Conheça a carreira de Grace VanderWaal

A evolução de Grace VanderWaal ocorre após sua reflexão sobre sua “maior luta” ao alcançar a fama na 11ª temporada do America’s Got Talent quando era jovem. Em uma aparição no TikTok, ela disse: “Sinceramente, senti que isso me ajudou como pessoa, porque me colocou sob escrutínio. E meio que me forçou a afundar ou nadar.”

E continuou: “Apenas aceite quem você é… eca, isso é tão piegas, mas é verdade”, comentou ela, destacando que as pessoas deveriam se concentrar em seus “pontos fortes”, finalizou Grace.

Grace VanderWaal, que também atuou em filmes como “Stargirl“ da Disney+ em 2020 e sua sequência, “Hollywood Stargirl”, em 2022, ofereceu um conselho que daria a si mesma quando era mais jovem: “Não confie em todos”.

Veja o clipe:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis