“Hora da Venenosa” Rio bomba no ibope com Mabell Reipert - (crédito: TMJBrazil)

A Record tem motivos para comemorar! O quadro “A Hora da Venenosa”, apresentado por Mabell Reipert dentro do programa Balanço Geral RJ, registrou sua maior audiência em 18 meses. Com a nova “Venenosa” e mudança no horário de exibição, das 14h50 às 15h, o quadro atingiu uma média impressionante de 9,0 pontos e 18,6% de participação dos televisores ligados.

O sucesso do “Venenosa” ajudou a Record a manter uma vantagem sólida sobre o SBT, triplicando a audiência da concorrente no horário. Com o telejornal completo, das 11h50 às 15h30, o Balanço Geral RJ conquistou 8,2 pontos de média, alcançando 18% de participação, com picos de 11 pontos — o maior desempenho da emissora no dia.

Outro destaque da programação foi o “Cidade Alerta RJ”, que fechou o mês de agosto com um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Apresentado por Ernani Alves, o jornal se consolidou na vice-liderança isolada, com uma média de 7,3 pontos, enquanto o SBT ficou distante com apenas 2 pontos.

Além disso, o RJ No Ar, de Marcus Marinho, e o Rio Bom D+, comandado por Paloma Poeta, também apresentaram números expressivos. O RJ No Ar cresceu 41% em audiência em comparação ao ano passado, enquanto o Rio Bom D+ manteve sua vice-liderança no último sábado (31), impactando cerca de 500 mil telespectadores na região do Grande Rio.