Esposa de Dave Grohl sabia há um tempo sobre o filho fora do casamento

Dave Grohl revelou na última semana que é pai de uma criança nascida fora de seu casamento com Jordyn Blum, com quem está casado desde 2003 e tem três filhas: Harper, Ophelia e Violet.

Informações divulgadas pela Rolling Stone dão conta que, segundo uma fonte próxima a Jordyn Blum, ela já estava ciente “há um tempo” sobre o novo filho de Dave Grohl. “Ela ficou chocada quando soube do bebê. Os amigos dela são como família e a apoiaram”, contou um amigo da esposa de Dave Grohl.Ainda segundo a fonte, “o comportamento de flerte de Dave tem sido um obstáculo” no casamento do músico e “doloroso para Jordyn”.

A notícia sobre o quarto filho de Grohl não pegou todos de surpresa: “Continuamos lendo várias vezes o quanto estão todos de coração partido porque Dave deveria ser o ‘cara bonzinho’, a estrela do rock que não precisava fazer essas coisas de estrela do rock. As pessoas estão bravas com ele, mas tem um lado rockstar”, revelou a fonte.

O cantor Dave Grohl, da banda Foo Fighters, surpreendeu nesta terça-feira, 10, em seu perfil no Instagram, ao contar que é pai de uma menina fora do casamento com Jordyn Blum. Na postagem, vocalista do Foo Fighters expressou seu compromisso em ser um pai amoroso e presente para o recém-nascido. Ele afirmou seu amor por sua esposa, Jordyn, e seus filhos, destacando seu desejo de reconquistar a confiança e o perdão da família.

Na mesma postagem, Dave manteve a identidade da mãe da criança em sigilo e não forneceu mais detalhes sobre a situação. Ele desativou os comentários no post e concluiu com uma mensagem de gratidão: “Somos gratos por sua consideração por todas as crianças envolvidas, enquanto avançamos juntos. Dave.”