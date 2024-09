Tyla irá se apresentar no Victoria’s Secret Fashion Show

Nesta quarta-feira (18), a cantora Tyla foi anunciada como atração musical do Victoria’s Secret Fashion Show deste ano.

“Quando criança, eu era cativada pelo Victoria’s Secret Fashion Show — as roupas deslumbrantes, asas icônicas e modelos carismáticas”, disse Tyla em um comunicado. “Agora, estou emocionada por me apresentar neste palco nostálgico e lendário. O que é ainda mais emocionante é a celebração da diversidade, exibindo uma gama mais ampla de beleza, o que torna este momento verdadeiramente especial.”

De acordo com a Rolling Stone, a Victoria’s Secret disse que escolheu a artista sul-africana vencedora do Grammy por sua “personalidade vibrante” e “abordagem inovadora do pop e R&B“, saudando-a como uma parte “integral” do “entretenimento, glamour e moda” do show deste ano.

Vale lembrar que a varejista de lingerie e roupas anunciou que Cher será a atração principal do show, que contará com uma programação de artistas exclusivamente femininas pela primeira vez. O show de 2024 acontecerá em 15 de outubro no Brooklyn, em Nova York, marcando seu grande retorno após um hiato de seis anos. Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande, The Weeknd, Lady Gaga, Selena Gomez já se apresentaram em shows anteriores da marca.

Tyla libera videoclipe de ‘Breathe Me’

No dia 3 de setembro, a cantora Tyla lançou o videoclipe da faixa Breathe Me.

O vídeo foi gravado na cidade de Osaka, no Japão, continua a história de onde o videoclipe de Truth or Dare parou. As cenas de Breathe Me acontecem em uma noite, onde o casal vai para sua sala privada de karaokê onde Tyla faz uma serenata para ele.

De acordo com a Billboard, o vídeo dirigido por Nabil pode ter sido filmado no início do mês passado, quando a cantora sul-africana fez uma sessão de autógrafos na Tower Records Shibuya.

Vale lembrar que Breathe Me faz parte do álbum de estreia intitulado Tyla, lançado em março pela FAX e Epic Records. Ele alcançou a 24ª posição na Billboard 200 e a 8ª posição nos melhores álbuns de R&B/Hip-Hop.

Tyla está concorrendo a melhor nova artista, melhor R&B e melhor Afrobeats com seu sucesso da Billboard Hot 100, Water, MTV Video Music Awards na próxima quarta-feira, dia 11 de setembro.

Em junho, a estrela ganhou o prêmio de melhor artista revelação e melhor artista internacional no BET Awards, quando cantou Jump ao lado de Gunna e Skillibeng.

“O gênero sul-africano amapiano começou a borbulhar e estou muito orgulhosa de que a África do Sul tenha um gênero que as pessoas estão gostando e a que prestam atenção. Estou muito orgulhosa do meu país e de onde nosso som foi”, disse ela à Billboard em sua reportagem de capa no início deste ano.

Confira:

