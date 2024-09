Saiba como foi o casamento de Charlie Puth e Brooke Sansone

No último dia 7 de setembro, o cantor Charlie Puth e a influenciadora Brooke Sansone oficializaram seu casamento em uma cerimônia intimista na casa da família de Charlie Puth, em Montecito, Califórnia. Em entrevista à revista Vogue, o casal compartilhou detalhes do fim de semana de celebrações que tornou suas núpcias inesquecíveis, veja como foi:

As comemorações começaram na sexta-feira, 6 de setembro, com um jantar assinado pelo restaurante San Ysidro Ranch. A decoração do evento foi marcada por flores silvestres e velas, com lanternas de papel iluminando o ambiente.

A festa continuou no sábado, com uma recepção especial na residência de Charlie Puth, onde os convidados foram recebidos com drinks e sobremesas. Um dos destaques foi a presença de uma “bordadeira”, que personalizou bonés para os presentes. “Foi um coquetel incrível iluminado com luzes de corda e lanternas de papel”, disse a esposa de Charlie Puth na entrevista.

Saiba quais foram as músicas que fizeram parte do casamento de Charlie Puth

A playlist selecionada pelo casal incluiu uma curadoria de grandes sucessos. O casal trocou alianças em frente a uma oliveira na entrada da casa dos pais de Puth. Em um momento emocionante, o Charlie cantou I Don’t Want to Miss a Thing, sucesso da banda Aerosmith, acompanhado pelo grupo gospel americano Sunday Service Choir.

A noiva, Brooke Sansone atravessou o altar em um vestido personalizado da estilista Danielle Frankel, com uma cauda de renda em formato de folhas e uma saia de organza de linho com detalhes florais. Charlie Puth usou um paletó trespassado da famosa marca de roupas americana Bode, com punhos bordados com a frase “Us, Forever”.

Após a troca de votos e alianças, o casal foi recepcionado com pétalas de flores jogadas pelos convidados, enquanto o coro entoava Ain’t No Mountain High Enough, de Marvin Gaye e Tammi Terrell. De acordo com Brooke, a cerimônia foi o ponto alto do dia. “Nunca me senti tão conectada com Charlie — foi como se o tempo tivesse parado. Sem perceber, nós dois incluímos a frase ‘Sempre foi você’ em nossos votos”, revelou ela.

Inspirada em um restaurante moderno, a decoração contou com carpete azul, mesas sem toalhas e luminárias de mesa cromadas para criar um ambiente mais aconchegante. O casal entrou ao som de Can’t Get Enough of Your Love, Babe, de Barry White, e dançou ao som de Jersey Girl, de Bruce Springsteen, uma homenagem às suas raízes em Nova Jersey.

Casamento contou com cabine de fotos vintage, batatas fritas e look Prada

Entre os toques pessoais do casal, uma cabine de fotos vintage foi instalada no local, remetendo ao momento em que Charlie Puth anunciou publicamente o relacionamento com Sansone. Ela comentou que esse detalhe fez “tudo se completar”.

Ainda durante a festa, foram servidos lanches como batatas fritas em embalagens personalizadas, hambúrgueres e doses de martini expresso. A noiva também trocou seu vestido por um modelo off-white da Prada para curtir a celebração com os amigos e familiares.

O fim de semana foi descrito por Brooke como “um sonho”. “Tivemos a melhor noite de todas”, afirmou à Vogue.

Charlie Puth se apresenta no Brasil esta semana

Vale lembrar que Charlie Puth está trabalhando em um novo álbum, com a ajuda de Taylor Swift, conforme divulgamos recentemente. Ele também se apresenta nesta semana no Brasil, durante o Rock in Rio. O setlist do cantor deve incluir as faixas: Attention, Light Switch, One Call Away, How Long, conforme divulgado no site oficial do evento. No mesmo dia, se apresentam também: Ed Sheeran, Joss Stone, Jao e Gloria Groove.

