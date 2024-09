Lucas Souza tenta intimar Liziane Gutierrez, mas se dá mal

O colunista Daniel Nascimento, jornal O Dia, descobriu com exclusividade que Liziane Gutierrez está no meio de uma verdadeira novela com Lucas Souza. O ex-marido de Jojo Todynho está tentando processá-la, mas a ex-A Fazenda parece estar fugindo das intimações. Fontes próximas garantiram que a situação virou uma brincadeira de esconder!

Segundo fontes do jornalista, o influenciador chegou a descobrir que a ex-A Fazenda estava hospedada em um hotel em São Paulo e tentou surpreendê-la com uma intimação. Porém, ela saiu do local antes da chegada do documento. O mais curioso? A loira teria publicado stories antigos no Instagram, com cerca de uma semana de atraso, dando a entender que ainda estava no local.

Essa jogada fez com que o também ex participante do reality rural da Record ficasse “a ver navios”, já que Liziane havia deixado o hotel há dias da chegada do tal documento. Ao ser questionada por este colunista sobre a situação, a famosa confirmou que esteve em São Paulo, mas garantiu que desconhece qualquer tipo intimação, e que inclusive pensou que Lucas já tivesse desistido do processo, já que ele mesmo teria dito a ela que assim o faria.