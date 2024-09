BABYMETAL anuncia apresentação solo em São Paulo

Na última terça-feira (17), o grupo BABYMETAL anunciou o show solo em São Paulo, que será após a apresentação no KNOTFEST.

Quando SU-METAL (vocais e dança), MOAMETAL (scream e dança) e MOMOMETAL (scream e dança) sobem no palco, é difícil não se deixar levar pelos vocais contagiantes, pela coreografia extravagante e pelo ritmo galopante dos solos de guitarra. As três artistas formam o BABYMETAL, trio que faz crossover de J-Pop (pop japonês) e heavy metal.

Elas se apresentam no país pela primeira vez no KNOTFEST Brasil, que acontece nos dias 19 e 20 de outubro, no Allianz Parque, mas os fãs também terão a oportunidade de ver um show solo da banda, reconhecida por ser uma das poucas que ainda empurra os limites do heavy metal para um território totalmente novo.

Em uma realização da 30e, a apresentação extra traz o som explosivo e melódico do conjunto para a Audio, em São Paulo, no dia 21 de outubro de 2024, com ingressos disponíveis a partir das 10h do dia 18 de setembro no site da Eventim. O supergrupo Seven Hours After Violet se apresenta pela primeira vez no Brasil e será responsável pelo show de abertura.

Vale destacar que o BABYMETAL é reverenciado por suas colaborações com nomes como Lil Uzi Vert, Bring Me The Horizon e Tom Morello. Mais recentemente, uniu-se à banda alemã de electronicore Electric Callboy no single RATATATA, alcançando a 1ª posição da Billboard Hard Rock Digital Song Sales.

Outro feito foi conseguir transcender não apenas as fronteiras do gênero, mas também as barreiras linguísticas: o seu som pesado, mas divertido de ouvir e assistir, atrai fãs independentemente do nível de fluência em japonês.

Em atividade desde 2014, o grupo lançou quatro álbuns. METAL GALAXY (2019) destacou-se por ter alcançado a segunda posição na lista dos mais vendidos da Billboard e recebeu elogios de bandas consagradas, como Metallica, Judas Priest, Slayer e Dragonforce. Metal Resistance (2016), por sua vez, ganhou espaço nos rankings e levou a banda para um dos maiores festivais de rock de toda a Europa, o Download Festival, do Reino Unido. O BABYMETAL ainda tornou-se o primeiro artista japonês a ser headliner na Wembley Arena, também no Reino Unido.

A passagem da banda pelo Brasil será dividida em dois momentos: no dia 20 de outubro no festival KNOTFEST Brasil e, depois, no dia 21 de outubro, noite que vai contar com show de abertura de Seven Hours After Violet (S.H.A.V.), um supergrupo de metal composto por integrantes que têm outros projetos paralelos: Shavo Odadjian (System Of A Down), Michael Montoya (Morgoth Beatz), Josh Johnson (Winds of Plague), Taylor Barber (Left To Suffer) e Alejandro Aranda (Scarypoolparty).

Em junho deste ano, S.H.A.V lançou seu primeiro single Paradise. Para Shavo, a música, que dá início ao projeto, é uma “introdução perfeita para Seven Hours After Violet”, e ele diz ter surgido do desejo de “fazer algo super pesado, mas melódico” para “voltar às minhas raízes.” S.H.A.V. lançou, recentemente, o segundo single Radiance, do álbum homônimo que deve chegar às plataformas digitais em outubro deste ano.

Vale lembrar que BABYMETAL, é uma banda de kawaii metal – metal fofo, em japonês – e além desse show solo é uma das atrações principais da segunda edição do KNOTFEST Brasil, festival que reúne os maiores nomes do heavy metal ao redor do mundo, ao lado de mais de 20 bandas internacionais e nacionais, incluindo Slipknot.

Em uma em uma realização da 30e em parceria com a 5B Artists Management, o KNOTFEST Brasil acontece nos dias 19 e 20 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim.