Christina Aguilera compartilha vídeo ao lado de Sabrina Carpenter

Nesta quarta-feira (18), a cantora Christina Aguilera compartilhou um vídeo ao lado de Sabrina Carpenter nas redes sociais.

Segundo a Billboard, no vídeo, Sabrina dubla um trecho de áudio aparentemente de um episódio de The Kardashians, no qual Kylie Jenner diz: “Estou obcecada pela minha mãe”.

“É exatamente isso que estou dizendo, sou a favorita dela”, Carpenter murmura enquanto Xtina concorda enfaticamente. “Na verdade, temos um relacionamento como se ela não tivesse outros filhos”.

“Obcecada”, Aguilera legendou o post, usando dois emojis de coração e mencionando Sabrina.

Compartilhando o vídeo em seu stories do Instagram, Carpenter compartilhou que o sentimento é mútuo. “Acho que você não entende… Estou obcecada”, ela escreveu.

Vale destacar que o encontro chega antes das comemorações do 25º aniversário do álbum de Christina, que ela vai comemorar gravando releituras ao vivo dos sucessos para o Spotify Anniversaries, incluindo um dueto com a cantora de “Please Please Please“, de acordo com a Rolling Stone.

Em uma entrevista recente com a Billboard sobre o aniversário, a cantora disse que acha “difícil acreditar” que 25 anos se passaram desde que ela lançou o disco Christina Aguilera em 1999. “Estou muito orgulhosa de como o álbum me apresentou ao mundo e quão bem ele foi recebido“, disse ela. “Eu era jovem, mas sabia que queria fazer música que tivesse profundidade, significado e alcance — então este álbum forneceu a plataforma de lançamento perfeita para uma carreira pela qual sou eternamente grata.”

Christina Aguilera comenta sobre aniversário de 25 anos de seu 1º álbum

O álbum de estreia de Christina Aguilera comemorou recentemente seu aniversário de 25 anos de lançamento e ela conversou com a Billboard. Segundo a publicação, o disco estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e vendeu 8,3 milhões de cópias em todo o mundo.

Genie in a Bottle, o primeiro single liderou a Billboard Hot 100 por cinco semanas e ganhou uma indicação ao Grammy de melhor performance vocal pop feminina e Christina ganhou o prêmio de melhor artista revelação.

“É difícil acreditar que já se passaram 25 anos! Estou muito orgulhosa de como o álbum me apresentou ao mundo e de como foi bem recebido. Eu era jovem, mas sabia que queria fazer música que tivesse profundidade, significado e alcance – por isso este álbum proporcionou a plataforma de lançamento perfeita para uma carreira pela qual serei eternamente grata”, afirmou.

“Um dos meus looks mais memoráveis ??é provavelmente do videoclipe ‘Genie in a Bottle’. A calça laranja e o top bordado realmente me chamaram a atenção. Eu me diverti muito experimentando diferentes estilos no vídeo ‘Come On Over’, especialmente as calças estampadas azuis e comecei a brincar com a cor do meu cabelo. Foi apenas o começo de me divertir com meu estilo e explorar novos looks ao longo dos anos, o que ainda adoro fazer”, revelou.

“Para a capa queríamos criar algo novo e atemporal; sempre foi uma questão de manter as coisas simples e honestamente não pensamos muito na capa do álbum como fiz nos álbuns futuros. A filmagem foi relativamente rápida, mas a importância foi encontrar a essência e o momento perfeito de quem eu era naquele momento”, finalizou.

Confira:

