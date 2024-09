Como será o quinto álbum de estúdio de Gwen Stefani

Gwen Stefani está pronta para voltar ao cenário musical com seu aguardado quinto álbum de estúdio, intitulado Bouquet. O lançamento está marcado para o dia 15 de novembro e promete ser um marco na carreira da artista. Aos 54 anos, Stefani está pronta para apresentar um novo trabalho, trazendo colaborações especiais e uma sonoridade que promete encantar tanto os fãs antigos quanto novos.

O álbum chega após um hiato desde o lançamento de You Make It Feel Like Christmas (2017), mostrando que a cantora se manteve dedicada em criar algo único e pessoal.

Bouquet terá dez faixas, incluindo o single principal Somebody Else’s, que estará disponível nas plataformas de streaming já nesta sexta-feira, dia 20. A faixa promete dar o tom do novo projeto, com letras que exploram emoções profundas e momentos de reflexão.

Um dos grandes destaques do álbum é a colaboração com seu marido, o cantor de country Blake Shelton, na música Purple Irises. Esta faixa promete trazer uma fusão interessante dos estilos dos dois artistas, combinando o pop característico de Stefani com elementos do country de Shelton.

A tracklist do álbum inclui outras canções que despertam curiosidade, como Empty Vase, Late to Bloom e Swallow My Tears, títulos que sugerem um álbum repleto de metáforas florais e temáticas introspectivas. Essa abordagem pode indicar um projeto conceitual, onde as flores representam diferentes fases e emoções vividas pela artista.

