Filme ‘Coringa 2’ ganha novo teaser com Lady Gaga - (crédito: TMJBrazil)

Nesta quarta-feira (18), os fãs puderam ver que o Coringa e sua Arlequina estão juntos até o fim, e esse sentimento fica claro no novo teaser de Coringa: Delírio a Dois que foi lançado pelo IMDb.

De acordo com a Billboard, no clipe de um minuto, os personagens de Joaquin Phoenix e Lady Gaga são vistos em uma sala vazia e de concreto. Embora o contexto não esteja claro, Gaga finalmente diz a Phoenix que quer “ver seu eu verdadeiro”, antes de tirar o batom e desenhar a icônica maquiagem do Coringa nele.

Vale lembrar que o filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza no mês passado, com Phoenix, Gaga e o diretor Todd Phillips presentes para celebrar o filme, que chega oficialmente aos cinemas em 4 de outubro nos Estados Unidos.

“A maneira como abordamos a música neste filme foi muito especial e extremamente matizada”, disse Gaga durante uma coletiva de imprensa no evento. “Eu não diria necessariamente que este é realmente um musical. A maneira como a música é usada é para dar aos personagens uma maneira de expressar o que eles precisam dizer, porque a cena e o diálogo não foram suficientes.”

Vale destacar que Delírio a Dois segue o thriller psicológico de 2019, Coringa. O filme foi indicado a 11 Oscars em 2020, com Phoenix ganhando o prêmio de melhor ator e Hildur Guðnadóttir ganhando a melhor trilha sonora original.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix aparecem em pôsteres individuais de ‘Coringa 2’

Lady Gaga e Joaquin Phoenix são destaque nos pôsteres individuais de ‘Coringa: Delírio a Dois‘, segundo filme da franquia sob a direção de Todd Phillips.

As novas imagens foram reveladas em 28 de agosto, pelo estúdio Warner Bros. Pictures e mostram os personagens em poses introspectivas, com fundos escuros.

Recentemente, o cineasta Todd Phillips comentou que a Arlequina interpretada por Lady Gaga será menos caricatural do que a versão original apresentada nas HQs.

“Nós removemos a voz aguda, o sotaque, o hábito de mascar chiclete e todos aqueles elementos atrevidos dos quadrinhos”, explicou. “Queríamos que ela se encaixasse no universo de Gotham que criamos no primeiro filme”, acrescentou.

O filme está programado para estrear no Brasil em 3 de outubro, mas já há informações sobre pré-estreias a partir de 2 de outubro, às 18h.

A estreia de Lady Gaga no cinema foi em ‘Machete Kills’ (2013), mas ela ganhou destaque como atriz em Nasce Uma Estrela (2018), sendo indicada ao Oscar.

