‘THE FORCE’ de LL COOL J estreia no Top 10 da parada Top Rap Albums

O novo álbum de LL COOL J, THE FORCE, estreia em 9º lugar na parada Top Rap Albums da Billboard, dando à lenda do hip-hop seu quinto resultado consecutivo no top 10 da lista.

THE FORCE vendeu 16.000 unidades de álbuns equivalentes na semana de rastreamento de 6 a 12 de setembro, de acordo com a Luminate. Dessa soma, as vendas tradicionais de álbuns contribuíram com 11.500 unidades, tornando o disco de rap mais vendido da semana. 4.000 unidades derivam da atividade de streaming, com as 500 restantes vindo de unidades de álbuns equivalentes a faixas.

De acordo com a Billboard, as vendas robustas refletem às apresentações promocionais de LL COOL J durante a semana de rastreamento, incluindo uma entrevista no CBS Mornings e uma apresentação para celebrar o 40º aniversário da gravadora Def Jam durante o MTV Video Music Awards de 2024, onde o MC apresentou um medley de seus sucessos como Headsprung, Goin’ Back to Cali e Bring the Noise.

Lançado em 6 de setembro, THE FORCE marcou o primeiro projeto desde 2013 para LL COOL J, o pioneiro do hip-hop que se tornou uma das primeiras estrelas do gênero e, em 2017, se tornou o primeiro rapper a receber o Kennedy Center Honors. O álbum, produzido por outro ícone do rap, Q-Tip, do A Tribe Called Quest, ostenta fortes nomes com parcerias, como Snoop Dogg, Rick Ross e Nas entre as estrelas convidadas.

Saweetie aparece no single atual do conjunto, Proclivities, que sobe para a posição 31 em sua segunda semana na parada Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay, enquanto uma participação de Eminem em Murdergram Deux do álbum o torna a música mais vendida (2.500 downloads) e mais transmitida (2,3 milhões de transmissões oficiais nos Estados Unidos) da semana do álbum THE FORCE.

Lendário rapper LL COOL J lança ‘Proclivities’, primeiro single de 2024

O rapper LL COOL J lançou seu inédito single Proclivities, que conta com a participação da cantora Saweetie. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Virgin Music.

Membro do Hall da Fama do Rock, duas vezes vencedor do Grammy Awards e também reconhecido como ator, escritor, empresário e filantropo, LL COOL J também é fundador e CEO da Rock The Bells.

A eletrizante Proclivities combina o estilo clássico do rapper com a energia nova e ousada de Saweetie, criando uma colaboração sexy e dinâmica.

Proclivities tem o flow característico e o talento para rimas de LL COOL J. A emissão suave e sensual de Saweetie acrescenta uma outra dimensão emocionante à faixa. A letra provocativa e a batida contagiante fazem da colaboração um destaque certeiro no repertório dos dois artistas.

The Force, o novo trabalho de LL COOL J em mais de uma década, é um poderoso lembrete potente do quão visceral sua música pode ser. Produzido inteiramente por Q-Tip, do grupo A Tribe Called Quest, The Force (Frequencies of Real Creative Energy) é fruto de anos de trabalho intenso, que o MC do Queens compara a “aprender a fazer rap novamente”.

“É como um diretor voltando para a escola de cinema depois de ter tido sucessos de bilheteria. Como se Denzel Washington voltasse para as aulas de atuação”, diz LL COOL J. O resultado é um álbum que soa totalmente moderno — repleto de letras afiadas e vocais ágeis, elásticos —, mas enraizado em uma rica tradição.