Ouça ‘Pior Versão de Mim’, parceria inédita de Luísa Sonza com Jorge e Mateus

Luísa Sonza se uniu a Jorge e Mateus para a música Pior Versão de Mim, uma colaboração inédita entre o pop e o sertanejo. A parceria faz parte das novas músicas incluídas na edição deluxe do álbum “Escândalo Íntimo”, lançando na última terça-feira, 17. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais.

Embora esteja sendo lançado oficialmente agora, o single de Luísa Sonza e Jorge e Mateus já é familiar ao público. Em 2023, durante uma live nas redes sociais, Luísa Sonza já havia apresentado a canção ao vivo.

A música, interpretada por Jorge e Mateus e Luísa Sonza, foi composta por André Jordão, Carolzinha, Dan Ferreira, Douglas Moda e Luísa Sonza. Também teve a produção de Douglas Moda, We4 Music, Lucas Vaz e Vini Nallon. O álbum também é assinado pela Sony Music Entertainment.

Veja a letra da música:

Madrugada tarde

Sinto que não tenho ninguém pra ligar

E nem sinto vontade

É melhor cê não me procurar

Porque talvez se assuste, com meu lado sombrio

E o pior que é sóbrio meu bem

Nem foi culpa do vinho

É loucura, você sabe, você entendeu

Eu sou ferida atemporal

E nesse vendaval nós dois… brincando no quintal

Lembro de absurdos que eu fiz

Deitados na cama do quarto

Lá eu fui tudo, só não fui feliz

Com você eu fui, a pior versão de mim

Quase me perdi por inteira

Amar de mentira é assim

Com você eu fui, a pior versão de mim

Eu sei que a gente foi um pouco de tudo, só não foi feliz

É loucura, você sabe, você entendeu

Eu sou ferida atemporal

E nesse vendaval nós dois… brincando no quintal

Lembro de absurdos que eu fiz

Deitados na cama do quarto

Lá eu fui tudo, só não fui feliz

Com você eu fui, a pior versão de mim

Quase me perdi por inteira

Amar de mentira é assim

Com você eu fui, a pior versão de mim

Eu sei que a gente foi um pouco de tudo, só não foi feliz

Eu sei que a gente foi um pouco de tudo, só não foi feliz

Ouça:

Além de Luísa Sonza, Jorge e Mateus colaboraram com Henrique e Juliano recentemente

O último videoclipe lançando pela dupla foi Xonei, em 15 de agosto. Em uma entrevista à Band, o cantor Mateus falou sobre a parceria com Henrique e Juliano: “Os meninos são grandes amigos nossos há muito tempo. A gente tem uma admiração gigante por eles, por tudo que eles fizeram na carreira e fazem até hoje”, contou. O clipe da música já passa de 14 milhões de reproduções no YouTube e 35 milhões de reproduções no Spotify.

Saiba mais sobre a dupla Jorge e Mateus

Jorge e Mateus são uma das duplas sertanejas mais populares do Brasil, conhecidos por suas letras românticas e estilo que combina o sertanejo tradicional com influências do pop e da música eletrônica. A dupla, formada em 2005, rapidamente conquistou o público com sucessos como Pode Chorar e Vou Fazer Pirraça, ganhando reconhecimento nacional por sua música. Ao longo dos anos, consolidaram-se como referência no sertanejo universitário, lançando álbuns e hits que se tornaram trilhas sonoras de festas e eventos por todo o país, como Amo Noite e Dia e Os Anjos Cantam. Além do sucesso nas plataformas digitais, Jorge e Mateus são conhecidos por lotar grandes shows e festivais. Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis