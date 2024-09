O que significa ‘143’ do álbum de Katy Perry

Katy Perry está prestes a lançar seu novo álbum 143 na próxima sexta-feira (20), marcando seu primeiro grande lançamento desde Smile (2020). Coincidentemente, a data do lançamento também será o dia em que a cantora se apresentará no Rock in Rio, onde os fãs brasileiros terão a chance de ouvir as novas músicas ao vivo. Entre as faixas já divulgadas estão Woman’s World, Lifetimes e I’m His, He’s Mine, uma colaboração com Doechi.

O título do álbum, 143, tem um significado especial e foi explicado por Katy em diversas entrevistas. Durante sua participação no programa Estrela da Casa nesta quarta-feira (18), a artista revelou que o número “143” começou a aparecer para ela repetidamente em momentos importantes da sua vida. Intrigada, Katy decidiu pesquisar mais sobre o significado e descobriu a ligação com o “significado angelical” do número, o que a cativou.

Além disso, 143 também é um código que representa a quantidade de letras na frase “I Love You” (eu te amo), com “1” para “I”, “4” para “Love” e “3” para “You”. Em uma entrevista ao podcast Apple Music 1, Katy compartilhou que começou a ver esse número durante um momento difícil relacionado à saúde de sua família, e isso a trouxe uma sensação de conforto e esperança.

Katy Perry lança novo single ‘I’m His, He’s Mine’

Katy Perry lançou seu mais novo single e videoclipe, I’m His, He’s Mine, com a participação da rapper Doechii, antecipando o lançamento de seu próximo álbum 143, que chega ao público no dia 20 de setembro.

O lançamento de I’m His, He’s Mine segue o de Woman’s World, que gerou polêmica por ter sido produzido por Dr. Luke, envolvido em batalhas legais após ser acusado de má conduta sexual por Kesha.

Em uma entrevista no podcast Call Her Daddy, Katy abordou a controvérsia e admitiu que a colaboração “gerou muitas conversas”. Ela ainda destacou que Dr. Luke foi apenas um entre os vários colaboradores com quem trabalhou ao longo de sua carreira, ressaltando sua participação em sucessos como California Gurls e Teenage Dream.

Katy Perry se destacou pela primeira vez em 2008, com o lançamento de seu álbum One of the Boys, impulsionado pelo sucesso de I Kissed a Girl, seu primeiro número 1 na Billboard Hot 100.

Já com seu terceiro álbum, Teenage Dream (2010), Katy fez história ao emplacar cinco singles consecutivos no topo da Billboard Hot 100, feito anteriormente alcançado apenas por Michael Jackson. Canções como Firework, California Gurls e E.T. consolidaram seu status como uma das maiores estrelas do pop mundial.