Shawn Mendes desembarca no Brasil e diz que sentiu saudades do país - (crédito: TMJBrazil)

Shawn Mendes desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira 19, onde, no próximo domingo, 22, será a atração principal que encerrará a edição de 2024 do Rock in Rio. O quarto do cantor canadense oferece uma vista privilegiada de uma das praias da cidade maravilhosa, algo que o deixou encantado e deslumbrado.

Logo que chegou ao hotel, ele postou um vídeo nos stories do Instagram, no qual soltou um suspiro admirando a paisagem.“Brasil, senti saudade de você, meu Deus”, escreveu na publicação utilizando um emojis com a bandeira do Brasil e um coração.

Ainda vestindo a roupa com que desembarcou na cidade, Shawn Mendes foi visto na varanda do hotel, comendo uma banana e tomando água de coco. Já mostrando um lado bem carioca!

Shawn Mendes lançou recentemente um single durante o VMA. Ouça:

Shawn Mendes, após uma apresentação eletrizante da emocionante no MTV Video Music Awards em Nova Iorque nesta quarta-feira, 11, onde o público aplaudiu e vibrou o tempo todo, o cantor pop canadense revelou a canção ‘Nobody Knows‘ como o terceiro single de seu próximo álbum.

Esta nova faixa segue os lançamentos de ‘Why Why Why’ e ‘Isn’t That Enough’, com o álbum completo previsto para 18 de outubro. A performance de Mendes no VMA ocorreu após o artista compartilhar sua luta com o propósito e a decisão de cancelar sua turnê mundial em 2022.

O intérprete de ‘Treat You Better’ retomou suas apresentações com um show íntimo no Theatre Royal Drury Lane, em Londres, no mês passado. Ele discutiu o impacto emocional de ter interrompido sua turnê após apenas sete shows, dois anos atrás, para cuidar de sua saúde mental.

Em seu show, Shawn Mendes revelou aos fãs: “Voltei para Los Angeles e pensei: ‘Não tenho ideia de quem sou e o que fazer comigo mesmo’.” Ele continuou: “Eu não estava realmente cantando, não estava realmente tocando violão.”

Saiba mais sobre Shawn Mendes

O cantor, que ganhou fama global na adolescência com sucessos como Stitches e There’s Nothing Holding Me Back, falou sobre a solidão e a ansiedade associadas à fama. Shawn Mendes, agora com 26 anos, declarou: “A coisa que era tão aterrorizante para mim era essa sensação de estar sozinho… em uma situação em que tudo estava sobre meus ombros.”

Ele acrescentou: “Fica pesado quando está tudo sobre seus ombros (mas) ultimamente estou começando a perceber que há muitas pessoas em quem posso confiar.” O show em Londres foi parte de uma série de apresentações For My Friends and Family Only, projetadas para promover o novo álbum Shawn, que reflete suas experiências dos últimos dois anos.

Em uma postagem sincera no Instagram, Shawn Mendes expressou: “A música realmente pode ser um remédio. Há 2 anos, eu sentia que não tinha a mínima ideia de quem eu era. Há um ano, eu não conseguia entrar em um estúdio sem entrar em pânico total. Então, estar aqui agora com 12 lindas músicas finalizadas parece um presente.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis