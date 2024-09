Whitney Houston: show histórico será exibido nos cinemas brasileiros

Whitney Houston, uma das cantoras norte-americanas de maior sucesso da história da música terá sua apresentação histórica em Durban, na África do Sul, em 1994, exibida nas telonas pela primeira vez em 30 anos.

Nos dias 23 e 27 de outubro, a rede de cinemas UCI exibe o The Concert for a New South Africa (Durban), totalmente remasterizado em tecnologia visual 4k e com áudio aprimorado, que transporta o público para a emoção do show da década de 1990.

O concerto aconteceu no ano que marcou a libertação da África do Sul após o Apartheid, regime segregacionista racial que durou mais de 45 anos no país, e a eleição do presidente Nelson Mandela. O show de Whitney Houston se tornou um símbolo da celebração da liberdade.

O repertório conta com 19 grandes sucessos de Whitney Houston, entre eles I Wanna Dance With Somebody, I’m Every Woman e Greatest Love of All.

De acordo com a People, Whitney, que morreu em 2012 aos 48 anos, se apresentou no Kings Park Stadium em Durban em 8 de novembro, em Joanesburgo em 12 de novembro e na Cidade do Cabo em 19 de novembro, o que, segundo um comunicado à imprensa, fez dela “a primeira grande artista ocidental a se apresentar na nação recém-unificada pós-Apartheid após a vitória histórica do presidente Nelson Mandela nas eleições”.

Na época, partes dos lucros dos shows “beneficiaram inúmeras instituições de caridade locais para crianças sul-africanas por meio de sua fundação”, informou o comunicado.

Whitney Houston ficaria “cheia de alegria” ao saber da exibição do filme, diz produtora

Produzido e dirigido por Marty Callner, o filme do concerto será lançado pela Trafalgar Releasing e Sony Music Entertainment em parceria com The Estate of Whitney E. Houston e Primary Wave Music. Ele contará com o show nunca antes lançado de Durban.

“Eu a dirigi várias vezes, mas o show de Durban foi pura magia e a melhor performance que já testemunhei. Estou tão emocionada que o mundo finalmente pode vivenciar aquela noite especial, especial“, disse Callner.

Pat Houston, produtora executiva e executora de The Estate of Whitney E. Houston, afirmou que acredita que Whitney “ficaria cheia de alegria” ao saber que este filme seria visto por seus fãs.

“Ela amava a África do Sul; ela amava as pessoas e amava Nelson Mandela”, acrescentou Pat. “Este concerto é um dos concertos mais importantes de sua carreira. Neste importante 30º aniversário, estamos emocionados por podermos lançar este filme não apenas para seus fãs, mas para o povo da África do Sul e sua nova geração. Mais importante, Whitney ficaria feliz em saber que sua fundação continua a apoiar uma das organizações que ela ajudou a fornecer apoio financeiro há 30 anos.”, revelou.

Além do filme do show, um novo álbum ao vivo, The Concert for a New South Africa (Durban), será lançado em 8 de novembro pela Sony Music, via Legacy Recordings.

O disco contará com uma seleção dos maiores sucessos de Whitney Houston, incluindo I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), How Will I Know, I Have Nothing, Greatest Love of All e I Will Always Love You, além de clássicos como Amazing Grace e Home. Também estará presente no disco a faixa inédita, Love Is.