Paula Lima anuncia apresentação especial em famoso palácio de São Paulo

A cantora Paula Lima realizará, no dia 9 de outubro, uma apresentação especial no famoso Palácio Tangará, conhecido por ser um refúgio cercado de natureza no coração de São Paulo.

Com mais de 30 anos de carreira, Paula realiza um show exclusivo e intimista no restaurante Pateo do Palácio, prometendo uma apresentação memorável com seus maiores sucessos.

Paula Lima é reconhecida por sua voz potente e presença de palco envolvente, transitando entre diversos estilos musicais, como samba, funk, pop e principalmente, black e soul music. Com hits como É Isso Aí e Meu Guarda-Chuva, a cantora conquistou o público ao longo dos anos com sua autenticidade e talento.

Paula Lima: “Eu pude ter uma cultura musical diversa”

Em 2023, a cantora falou à TV Cultura sobre sua relação com a música: “Posso dizer, assim, que eu pude aprender e absorver uma cultura, e ter uma cultura musical diversa. Mas sempre dentro daquela árvore, cheia de ramificações, mas com o pilar e aquelas raízes na música negra. Que é o que sempre bateu forte no meu coração”, acrescenta.

Paula Lima também lembrou sobre sua formação em Direito, mas afirma o porquê escolheu a arte: “A música chegou de um jeito, tipo um furacão na minha vida, tipo uma paixão avassaladora”. E em relação à black music, diz: “É muito a minha verdade, são as minhas referências, é o que me faz tremer, o que me move”.

A experiência Let’s Celebrate! com Paula Lima terá início às 19h, com uma banda de abertura seguida pelo show da cantora. O evento inclui um jantar com menu de três tempos elaborado pelos chefs do Palácio Tangará. Além disso, o pacote oferece hospedagem para duas pessoas, café da manhã no restaurante Tangará Jean-Georges e estacionamento para um veículo.

As reservas já podem ser feitas através do site ou pelo telefone (11) 4904-4040, com valores a partir de R$ 4.950, que podem ser parcelados em até seis vezes.