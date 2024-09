Cacá Magalhães, de 18 anos, é indicada ao Grammy Latino

A jovem baiana Cacá Magalhães, de apenas 18 anos, está concorrendo ao prêmio de Artista Revelação no Grammy Latino deste ano. Natural de Salvador, ela se destaca ao lado de outros talentos baianos, como Melly, Simone Mendes, Armandinho e a orquestra Aguidavi do Jêje.

A premiação acontecerá em Miami (EUA), no dia 14 de novembro de 2024 e ela está na seleta lista de brasileiros que concorrem entre os as categorias principias da premiação.

“Estou muito chocada, sem saber o que falar. Simplesmente me deparei com essa notícia que fui indicada a Artista Revelação no Grammy. Sempre cantei, desde pequenininha. Essa notícia foi demais!”, disse Cacá Magalhães.

Além dela, apenas Anitta, Os Garotin e Xande de Pilares estão entre os nomes que podem levar um gramofone dourado para casa em categorias gerais.

A cantora profissional desde os 10 anos lançou seu primeiro álbum, Só Sinto, em 2023. Antes disso, Cacá Magalhães já havia participado de uma banda de soul, se apresentado em diversos festivais e viralizado com um cover do clássico Feeling Good, de Nina Simone, que lhe rendeu um convite para participar do programa Little Big Shots, da emissora norte-americana NBC.

Sua irmã, Maju Magalhães, desempenhou um papel fundamental na descoberta de seu talento. Juntas, elas compuseram o álbum Sinto Só, durante a pandemia do coronavírus. “Meus pais e minha irmã sempre me apoiaram muito. Quando ficava nervosa, minha mãe dizia: ‘vai com medo mesmo, filha’”, relembra Cacá.

O disco de estreia de Cacá Magalhães que chamou a atenção do mercado

Em seu disco de estreia, a baiana Cacá Magalhães mostra que é mais do que a menina que viralizou aos 12 anos num vídeo em que cantava o clássico Feelin’ Good, da lendária Nina Simone, com vozeirão de gente grande, durante sua participação em um programa de jovens calouros nos Estados Unidos. Na ocasião, a potência e a autoridade de sua voz surpreenderam — pareciam grandes demais para a garganta que ainda nem havia chegado à adolescência.

A cena aparece num vídeo que viralizou há alguns anos, alcançando dezenas de milhares de visualizações e gerando reportagens com o jovem talento. Foi a primeira vez que o Brasil soube da baiana Cacá Magalhães, que na época tinha apenas 12 anos. Em seu primeiro álbum, Só Sinto, ela mostra, em 11 canções inéditas compostas por ela, que é mais do que um trend topic.

Embora resida atualmente em São Paulo, onde trabalha como artista independente e cursa psicologia, Cacá confessa que sente saudades de sua terra natal, Salvador: “Além de tudo, a psicologia colabora muito com o meu lado compositora”, comenta.

Nas redes sociais, a artista compartilha covers de músicas de Tim Maia, Belchior e Vanessa da Mata, além de suas composições autorais, disponíveis nas plataformas de streaming.