Jorge Aragão canta seus grandes sucessos com show especial no Rio - (crédito: TMJBrazil)

O lendário sambista Jorge Aragão realizará um show especial no dia 27 de setembro, a partir das 20h no famoso hotel Sheraton Grand Rio, no bairro do Leblon, que celebrará seus 50 anos de atividade.

Jorge Aragão apresentará seu novo show, marcando mais de 40 anos de uma carreira dedicada à MPB, à poesia e ao samba. Com uma discografia vasta e sucessos como Malandro e Vou Festejar, Aragão é um dos nomes mais respeitados da música brasileira e promete uma apresentação à altura da celebração.

Em um de seus mais recentes trabalhos está a faixa colaborativa Ogumtech, onde o cantor divide os vocais com Xande de Pilares e Thiago Tomé. O single, lançado no inicio de 2024, é parte integrante do álbum Encantado, lançado por Tomé em maio.

Jorge Aragão celebra o aniversário do Sheraton

“É uma grande honra participar da comemoração dos 50 anos de um lugar tão icônico quanto o Sheraton Grand Rio. A música sempre esteve presente na história do Rio, e estar aqui, celebrando essa marca junto com tantas pessoas, é realmente especial”, comenta o artista.

A festa contará ainda com apresentações da banda Mea Brass Band e El Miraculoso Jazz, além das DJ’s Carol Emmerick e Marie Bouret que embalam noite a dentro.

Sobre Jorge Aragão

Jorge Aragão, cujo nome completo é Jorge Aragão da Cruz, é um renomado cantor, sambista e compositor brasileiro, nascido em 1º de março de 1949, no Rio de Janeiro. Ele é conhecido como o poeta do samba devido ao seu talento lírico e melódico.

Aragão começou sua carreira na década de 1970 e foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, um dos mais importantes do gênero pagode. Suas composições foram gravadas por grandes nomes do samba, como Beth Carvalho, Alcione e Zeca Pagodinho. Entre seus sucessos estão músicas como Malandro, Coisinha do Pai e Vou Festejar.

Além de sua carreira solo, Aragão também é conhecido por suas apresentações ao vivo, que mostram sua paixão e carisma no palco. Ele continua ativo na música, encantando fãs com sua voz e suas composições.