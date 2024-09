Menezzes lança ‘Faz Amor Comigo’, com produção de Ferrugem

Combinando batidas modernas do trap com uma melodia romântica, o cantor Menezzes lançou nesta quarta-feira (18), a inédita faixa Faz Amor Comigo, produzida pelo cantor, compositor e produtor Ferrugem. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, além de um lyric video no YouTube.

Um trap envolvente, repleto de batidas modernas e com uma vibe de love song que mergulha em uma declaração apaixonada para a pessoa amada, Faz Amor Comigo transborda sentimentos de devoção, com um narrador disposto a tudo para proteger sua amada e deixá-la feliz.

“Você não tá sozinha eu to contigo pra qualquer parada / Eu sou tranquilo mas mexeu contigo eu meto bala / Minha preta linda vem por cima e desconta sua raiva / Faz amor comigo e esquece que vc ta chateada”, diz a letra da música.

Menezzes comemora a parceria com o Ferrugem: “Sempre fui muito fã do Ferrugem e, trabalhar com ele neste projeto incrível, foi demais. O resultado está lindo e tenho certeza que a galera vai curtir muito”.

Menezzes é elogiado por Ferrugem

Ferrugem completa: “O Menezzes é um profissional admirável e, pra mim, foi uma honra produzir ‘Faz Amor Comigo’, uma faixa que promete ser um hino para os apaixonados por Trap”.

Além deste novo trabalho com Menezzes, Ferrugem também está celebrando seus 10 anos de carreira, que inclui uma apresentação no Rock In Rio. Em uma entrevista exclusiva ao TMJ Brazil, o cantor falou sobre o atual momento de sua trajetória artística: “Dez anos de carreira, disco na rua, Rock in Rio… tô vivendo um turbilhão de emoções. Essa apresentação no Palco Sunset será um dos momentos especiais da minha carreira”, disse o cantor.

E concluiu: “Eu venho de uma turnê intensa em celebração aos meus dez anos de carreira, e o Rock in Rio faz parte dessa festa. Mas, é claro que, falando do maior festival de música e entretenimento do mundo, eu quis preparar algo diferente e surpreendente. Pode ter certeza que teremos muito pagode, um toque especial da brasilidade dos meus parceiros Gilsons e algumas surpresas”,

Confira: