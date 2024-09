Quais são as datas da primeira turnê solo de Zayn Malik

Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, anunciou sua primeira turnê solo, intitulada Stairway To The Sky Tour. Aos 31 anos, o cantor está animado para encontrar seus fãs e compartilhar seu mais recente trabalho, lançado em maio deste ano. Ele expressou sua empolgação nas redes sociais, afirmando que “mal pode esperar para curtir boa música junto” com o público.

A turnê contará com 11 datas, passando por cidades dos Estados Unidos e do Reino Unido. O primeiro show será em São Francisco, no dia 23 de outubro, e a última apresentação está marcada para 03 de dezembro, em Newcastle. Os ingressos estarão disponíveis para venda geral no próximo sábado (21), mas haverá uma pré-venda especial a partir desta quinta-feira (19).

Embora os fãs já estejam especulando sobre uma possível extensão da turnê para a América Latina, ainda não foram confirmadas datas ou informações sobre shows no Brasil. Recentemente, Zayn havia compartilhado um post misterioso nas redes sociais, dizendo “vindo ao vivo para você em breve… Muito em breve”, o que aumentou as expectativas para o anúncio oficial da turnê.

Zayn Malik, que iniciou sua carreira solo em 2016 com o álbum Mind of Mine, também é autor de outros álbuns de sucesso como Icarus Falls e Nobody Is Listening. Desde que deixou o One Direction em 2015, ele vem construindo uma sólida carreira solo.

