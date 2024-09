Rita Batista, apresentadora da Globo, abriu o coração sobre o drama pessoal vivido em busca da identidade do seu pai biológico. Em entrevista ao podcast O Estranho Familiar, comandado pela psicóloga Vera Iaconelli, ela deu detalhes da situação.

"É uma história muito difícil e durante muito tempo não quis saber, não quis cutucar… Quando vi o documento do Martim, sem o nome do avô materno, vi que não era mais sobre mim. Esse direito me foi negado, mas eu não poderia negar ao meu filho também", disse a comandante dos programas É de Casa, nas manhãs de sábado da Platinada, e do Saia Justa, do GNT.

Rita Batista detalhou que busca pelo reconhecimento de paternidade corre em segredo de Justiça e que exames de DNA foram realizados. "A partir da corrida da Justiça, você futuca um lugar que é muito doloroso… Não é simples. É preciso um suporte para essa investigação e todos os desmembramentos disso", disse a apresentadora da Globo, de 45 anos.

"Continuo nessa busca, nessa procura, mas no meio do caminho aparecem questões, que fazem o processo ser mesmo mais lento e que envolve outras pessoas também, como minha mãe", pontuou Rita Batista.

VEJA MAIS: Rita Batista, apresentadora da Globo, revela perrengue com uso de brinquedo no sexo

O post Apresentadora da Globo desabafa sobre busca pela identidade do pai na Justiça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.