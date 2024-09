Greys Anatomy: ABC divulga trailer oficial da 21ª temporada

Grey’s Anatomy estará de volta na próxima semana! A ABC acaba de divulgar o trailer oficial da 21ª temporada que estréia nos Estados Unidos na próxima quinta-feira, 26 de setembro. E mais, dois personagens da série também estarão de volta. Os fãs ficarão contentes em saber que Ellen Pompeo fará várias aparições como Meredith, mas a conduta duvidosa de sua personagem em relação à pesquisa sobre Alzheimer pode finalmente ter consequências.

No trailer da 21ª temporada de Grey’s Anatomy, Meredith está, como era de se esperar, em conflito com Catherine Fox (Debbie Allen), considerando que na 20ª temporada ela foi bastante polêmica e desafiadora no que diz respeito à sua pesquisa sobre a doença degenerativa (ou seja, divulgou suas descobertas sem a autorização de Catherine).

Embora a narrativa de Meredith pareça se intensificar — o final do trailer revela que ela está sendo processada pela Fox Foundation — ela não é a única personagem enfrentando desafios na nova temporada. Jo (Camilla Luddington) continuará lidando com sua gravidez, já que outro clipe do teaser mostra que ela ainda não contou a Link (Chris Carmack). Porém, ela compartilha a novidade com Levi Schmitt (Jake Borelli).

Enquanto isso, as estagiárias recém-promovidas Mika (Midori Francis) e Jules (Adelaide Kane) parecem seguir com seu novo romance (vale lembrar que Borelli e Francis deixarão o programa como personagens regulares após esta temporada, segundo o Deadline). Apesar de Meredith estar em apuros com Catherine, o trailer também a mostra pressionando o dono do Grey Sloan para reintegrar Amelia (Caterina Scorsone), Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) após eles a ajudarem com a pesquisa sobre Alzheimer.

O ponto alto do trailer da 21ª temporada confirma que dois personagens voltarão a série. Jackson Avery (Jesse Williams) retornará à série após sua saída na 17ª temporada. Enquanto Jackson teria estado ocupado vivendo seu “felizes para sempre” com April (Sarah Drew) e sua filha em Boston, ele retorna para defender sua mãe, como é mostrado em uma parte do trailer, no retorno ele diz a Meredith para se desculpar com ela.

Retorno de Grey’s Anatomy marca a volta de personagem da 2ª temporada

Outro retorno de personagem em Grey’s Anatomy que pode não animar tanto os fãs é o da Dra. Sydney Heron (Kali Rocha). Vale lembrar que Sydney é uma figura bastante controversa para duas das personagens mais queridas da série, Meredith e Dra. Miranda Bailey (Chandra Wilson). Anteriormente, sua personagem atuou como substituta de Bailey enquanto ela estava de licença-maternidade na 2ª temporada, e também teve um encontro com o grande amor de Meredith, Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

O trailer mostra que tanto Miranda quanto Meredith ainda têm uma relação tensa com a personagem. Enquanto Meredith questiona Miranda: “Sydney Heron está de volta?” e Miranda responde: “Em toda a sua glória alegre, passivo-agressiva”.

De maneira geral, o trailer sugere que a próxima temporada de Grey’s Anatomy pode resgatar a dramaticidade e a paixão que marcaram a série nos anos 2000.

Ellen Pompeo estará em mais episódios de ‘Grey’s Anatomy’

A personagem Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, aparecerá em mais episódios da 21ª temporada de Grey’s Anatomy. Embora sua presença na tela tenha diminuído, Pompeo nunca deixou de ser considerada uma regular na série.

Segundo o site Deadline, a atriz está confirmada para pelo menos sete dos 18 episódios da nova temporada. Contudo, esse número pode ser ampliado. Após sua saída na 19ª temporada, Ellen Pompeo fez uma aparição no final daquela mesma temporada. Na 20ª, ela esteve presente em metade dos 10 episódios, destacando-se na estreia e no final.

“Ela é sempre uma parte fundamental do show; temos uma política de portas abertas com ela. Sempre que ela puder estar aqui, será muito bem-vinda”, afirmou Meg Marinis, showrunner de Grey’s Anatomy, ao Deadline. “Ela está constantemente na minha mente, sua voz”, acrescentou.

Importante lembrar que a atriz também é produtora executiva e narra a introdução de cada episódio, algo que continuará na próxima temporada. Houve, no entanto, um desafio em relação à disponibilidade da atriz. Ela se afastou da série para se dedicar a outros projetos, incluindo a série do Hulu, Natalia, que se baseia na história de Natalia Grace, na qual ela é estrela e produtora executiva através de sua empresa Calamity Jane.

Na temporada anterior, a atriz teve que se esforçar para conciliar os dois programas, ambos produzidos pelo canal ABC Signature, mas isso não será mais um obstáculo, já que Natalia está prevista para ser concluída antes do início das filmagens da 21ª temporada de Grey’s Anatomy. “Temos que deixá-la explorar outras oportunidades, mas ela ainda é nossa rainha. Ela continua sendo nossa número 1”, disse a produtora executiva e diretora, Debbie Allen, sobre a atriz.

Assista ao trailer:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis