Akon relembra namoro com Nicole Bahls em entrevista e ela responde

Akon está no Brasil para sua apresentação no Rock in Rio e sua permanência no país já tem dado o que falar. Acontece que em 2010, em uma de suas passagens pelo país, rendeu um namoro com a ex-panicat Nicole Bahls, que hoje é modelo e apresentadora. Em uma entrevista ao site UOL, Nicole Bahls comentou as declarações feitas pelo cantor ao site EXTRA.

O público resgatou informações sobre o breve relacionamento que os dois tiveram na época. o cantor relembrou o relacionamento e Nicole explicou o motivo pelo qual os dois mativeram o relacionamento em sigilo e depois se separaram.

Na entrevista, Nicole disse que conheceu Akon durante a passagem do astro no Brasil em 2010. Os dois engataram um relacionamento relâmpago que durou em torno de três meses, com direito a viagens ao México.

Apesar disso, o idioma e a distância foram a principal barreira entre o casal. Nicole contou que na época, o relacionamento viveu a base do Google Tradutor – sistema que permite a tradução simultânea de palavras e frases em diversos idiomas. Foi então que devido a esses problemas, os dois resolveram terminar o namoro que era à distância.

Quando perguntada sobre a repercurssão de seu namoro com Akon, Nicole respondeu: “Depois de 10 anos, toda essa história é só uma lembrança. Ficou lá no passado! Deixem lá. Hoje temos nossas histórias e estamos felizes”.

10 anos após o fim do relacionamento com Akon, Nicole Bahls atualmente é noiva do empresario Marcelo Viana, que na oportunidade fez uma declaração emocionante ao ex: “Desejo que o Akon tenha uma excelente recepção dos brasileiros e que faça um show alegre e bem animado”, disse Nicole.

Akon explica por que manteve seu relacionamento com Nicole em sigilo

Em uma recente entrevista ao Extra, Akon também falou sobre o relacionamento relâmpago que teve com Nicole Bahls. Em um papo sincero, Akon comentou que foi uma escolha pessoal dele em manter o relacionamento “sob sigilo”. Perguntado sobre Nicole, ele respondeu: “Ela é minha ex-namorada, claro que lembro dela. Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso”, disse o cantor que se apresenta no Rock in Rio no próximo domingo, dia 22.

Além de sua apresentação, Akon planeja férias com a família no Brasil. O cantor deve esticar sua estadia no Rio de Janeiro: “O Brasil é um dos meus países favoritos no mundo para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos também para passar uns dias por aí. Separamos uns cico dias extras e vai ser nossa mini-férias”, contou o cantor durante a entrevista.

Akon é senegalês-americano e pelo que se sabe segue a religião mulumana, também falou sobre o número de esposas que tem, mas preferiu manter o dado em sigilo: “A minha quantidade de esposas virou um mistério, porque eu nunca conto para as pessoas quantas são. Eu só deixo as pessoas chutarem para tentar adivinhar”, concluiu Akon rindo da situação.

Saiba mais sobre a participação de Akon no Rock in Rio

Akon vai se apresentar no Rock in Rio no próximo domingo, dia 22 de setembro, no Palco Mundo. O cantor ficou famoso em 2004 quando lançou o single Locked Up do álbum “Trouble”. Já seu segundo álbum, que leva o nome de “Konvicted” teve indicação ao Grammy Award junto ao single Smack That. Akon também fez muitas parcerias musicias, chegando a 155 canções e 23 músicas registradas nas paradas musicais da Billboard Hot 100. Uma das músicas que deve fazer parte do setlist do artista no Rock in Rio é Smack That, que já ultrapassa de 27 milhões de reproduções no Spotify e 01 bilhão de visualizações no clipe da música.

Veja o clipe de Smack That:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis