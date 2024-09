Metallica anuncia datas da turnê M72 na América do Norte em 2025

Nesta quinta-feira (19), o Metallica anunciou 21 datas de sua turnê mundial M72 que se estenderá para um terceiro ano com shows na América do Norte de abril a junho de 2025.

De acordo com a Billboard, as apresentações começarão em 12 de abril em Las Vegas com um show no festival NV Sick New World no Las Vegas Festival Grounds. Os shows seguem para Toronto, Nashville, Columbus, Filadélfia, Charlotte, Atlanta, Tampa e Houston antes de encerrar com shows em Denver.

Os atos de abertura incluirão Pantera, a antiga banda do baixista Robert Trujillo, Suicidal Tendencies, bem como Limp Bizkit e Ice Nine Kills.

Vale lembrar que a turnê M72 começou em Amsterdã em 2023 e tocou para mais de três milhões de fãs até o momento, destacada por sua tradição No Repeat Weekend, na qual cada show apresenta setlists e bandas de abertura totalmente diferentes.

Metallica homenageia fã que faleceu durante show em Edmonton

O grupo Metallica recentemente prestou uma emocionante homenagem a um de seus fãs mais dedicados, que faleceu durante um de seus shows em Edmonton, Canadá, no dia 23 de agosto. Conhecido carinhosamente como Viking entre amigos e outros fãs da banda, Lorne foi lembrado de forma especial pela banda em uma postagem sincera nas redes sociais, que tocou o coração de muitos.

Na postagem, a banda compartilhou sua tristeza pela perda de Lorne e celebrou a vida do fã de uma maneira que só uma banda com uma base de fãs tão leal poderia fazer.

“Sexta-feira à noite, 23 de agosto, em Edmonton, perdemos um membro da família Metallica no show. Ele morreu devido a problemas de saúde. Deixando o corpo terreno e indo para a próxima aventura. Muito triste quando a morte acontece, mas estamos tocados que ele passou parte de seu tempo final, esperançosamente alegre, conosco.”, escreveram.

Essa mensagem foi uma prova de como a banda se conecta com seus fãs em um nível profundo, tratando-os como parte de uma grande família. A postagem também estendeu condolências sinceras à família e aos amigos de Lorne, mostrando que o Metallica reconhece a importância de cada um dos seus seguidores. A banda concluiu: “Com amor e respeito, Metallica.“

A notícia da morte de Lorne foi compartilhada por um amigo em um grupo de fãs do Metallica no Facebook, onde ele relembrou os momentos finais do Viking e como ele foi levado da área do Snake Pit em uma maca para receber atendimento médico. Esse amigo descreveu Lorne como “a alma mais gentil” e pediu aos outros fãs que aumentassem o volume de uma música do Metallica e levantassem um copo em homenagem ao Viking.

Esse gesto simbólico reforça o senso de comunidade que o Metallica criou ao longo dos anos. Não se trata apenas da música, mas das conexões e amizades formadas ao redor dela.