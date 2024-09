LISA irá se apresentar no Victoria’s Secret Fashion Show

Nesta quinta-feira (19), a cantora LISA, do Blackpink, foi anunciada como atração do Victoria’s Secret Fashion Show.

De acordo com a Billboard, o anúncio acontece em meio a um ano emocionante para ela, já que o ícone do K-pop entrou em uma nova fase de sua carreira solo com Rockstar, que estreou em 4º lugar na Billboard Global 200 e se tornou seu primeiro hit número 1 na Billboard Global Excl. U.S.

“O Victoria’s Secret Fashion Show é uma noite tão icônica na moda e estou muito animada por fazer parte de seu retorno com tantas mulheres incríveis e poderosas fazendo parte do show! Vai ser uma ótima noite”, disse LISA em um comunicado à imprensa.

Vale lembrar que a varejista de lingerie anunciou que Tyla também se apresentará e Cher será a atração principal do show, que contará com uma programação de artistas exclusivamente femininas pela primeira vez. O desfile de 2024 acontecerá em 15 de outubro no Brooklyn, em Nova York, marcando seu grande retorno após um hiato de seis anos. Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande, The Weeknd, Lady Gaga, Selena Gomez e mais se apresentaram em desfiles anteriores da marca.

O Victoria’s Secret Fashion Show foi cancelado em 2019 após a reação negativa à falta de inclusão da marca e à representação de padrões de beleza irrealistas. Em 2023, a empresa experimentou uma “nova versão” do evento com Victoria’s Secret: The Tour ’23, um especial único do Prime Video com filmagens de Adriana Lima, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber e mais modelos em diferentes cidades ao redor do mundo.

Lisa, do Blackpink, ganha prêmio pela segunda vez no MTV VMA

A cantora Lisa, do Blackpink, ganhou o prêmio de Melhor K-Pop no MTV Video Music Awards pela segunda vez.

Vale destacar que Lisa conquistou o prêmio com a música Rockstar, superando fortes concorrentes como Seven de Jungkook, Smoothie do NCT Dream, Super Shy do NewJeans, Lock do Stray Kids e Deja Vu do Tomorrow X Together.

“‘Rockstar’ foi um retorno significativo para mim depois de ‘Lalisa’, então isso é muito especial para mim. Obrigada à família RCA, equipe Lloud, Blinks (nome do fandom do Blackpink) e Lilies (nome do fandom de Lisa) em todo o mundo. Muito obrigada por este prêmio“, disse Lisa em seu discurso de agradecimento.

Vale lembrar que Lisa também cantou Rockstar e sua nova faixa New Woman no evento.

Lisa ganhou o mesmo prêmio em 2022 por sua faixa solo Lalisa. Ela é a primeira artista solo de K-pop a ganhar o prêmio duas vezes.

Além de Melhor K-Pop, Lisa foi indicada em quatro outras categorias este ano: Melhor Coreografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição e Melhor Performance.

De acordo com o Korea Herald, o grupo de K-pop Seventeen ganhou o prêmio de Melhor Grupo, uma categoria anteriormente conhecida como Melhor Grupo do Ano. O BTS ganhou este prêmio quatro anos consecutivos desde 2019, no ano passado, quem ganhou foi o Blackpink.