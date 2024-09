Iron Maiden anuncia turnê mundial para comemorar 50 anos

A banda Iron Maiden anunciou nesta quinta-feira, 19, a turnê mundial “Run For Your Lives” para celebrar o 50º aniversário da banda. Formada por Steve Harris no final de 1975, a icônica banda de heavy metal, conhecida por clássicos como Number of the Beast, sairá em turnê em 2025 e 2026, realizando 27 apresentações ao total pela Europa.

Conforme informado pela banda, os fãs podem esperar um repertório especial que abrange os nove álbuns de estúdio, desde “Iron Maiden” (1980) até “Fear of the Dark” (1992). Esse período inclui hits como Run to the Hills, The Trooper, Can I Play With Madness e Bring Your Daughter… to the Slaughter. Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, comentou: “O ano que vem será muito especial para o Iron Maiden e vamos proporcionar aos nossos fãs uma experiência ao vivo única na vida.”

Ele acrescentou: “Esta é uma turnê que vai colocar um sorriso no seu rosto e uma alegria na sua garganta. Se você já nos viu antes, então prepare-se para levar essa experiência a um nível totalmente novo.” E completou: “Se você nunca nos viu antes, então o que diabos você estava esperando? Agora é sua chance de descobrir o que você estava perdendo! O Iron Maiden definitivamente vai te pegar!”

Saiba em quais locais serão os shows do Iron Maiden

A turnê iniciará em 27 de maio do próximo ano em Budapeste, e contará com cinco shows no Reino Unido e na Irlanda. Nos dias 21 e 22 de junho, a banda se apresentará em Birmingham e Manchester, antes de uma noite no Castelo Malahide, em Dublin, no dia 25 de junho. Em 28 de junho, o Iron Maiden se apresentará no Estádio de Londres, encerrando a temporada no Reino Unido e na Irlanda duas noites depois na OVO Hydro Arena, em Glasgow.

Steve Harris também comentou: “Meu amor pelo futebol e meu apoio ao West Ham não são segredo, e sei que muitos de nossos fãs ao redor do mundo também compartilharam isso comigo.” Ele continuou: “Estamos todos muito animados por tocar no Estádio de Londres como parte da turnê ‘Run For Your Lives’.”

Ele completou: “E, claro, não é só Londres – toda a turnê pelo Reino Unido será uma verdadeira celebração para todos nós.” “Levar esse show tão especial para todos os nossos fãs no Reino Unido e na Irlanda no ano que vem será uma ótima maneira de marcar os 50 anos do Iron Maiden. Mal podemos esperar para ver todos vocês lá!,” finalizou.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de sexta-feira, 27 de setembro, às 12h, no site Livenation.co.uk. Como já é de costume sobre a banda, haverá uma pré-venda exclusiva para membros do Fã Clube do Iron Maiden, além de pacotes Trooper VIP disponíveis em todos os shows no Reino Unido e na Irlanda.

Em agosto, Steve Harris anunciou que o Iron Maiden faria uma pausa

O Iron Maiden estava se preparando para uma pausa em suas atividades após anos de intensas turnês e gravações. Segundo Steve Harris, o baixista da banda, a turnê “The Future Past”, que se encerrará em dezembro de 2024, marcaria o início desse período de descanso. Em uma entrevista ao podcast australiano Everblack, Harris revelou que não havia planos para novos projetos em 2025, incluindo a criação de novas músicas.

Nos últimos anos, o Iron Maiden manteve um ritmo acelerado, passando pela bem-sucedida turnê “Legacy of the Beast” e, mais recentemente, pela “The Future Past”, que seguirá pelo mundo até o final deste ano. Após os shows em São Paulo, agendados para os dias 6 e 7 de dezembro, a banda deveria temporariamente suas atividades.

Harris explicou que essa decisão é influenciada, em parte, pelo recente foco de Bruce Dickinson em seu projeto solo, “The Mandrake Project”. Embora não haja novas composições em desenvolvimento, ele não descartou na época a possibilidade de a banda retornar ao estúdio.

Os fãs brasileiros poderão ver o Iron Maiden ao vivo em dezembro de 2024, na turnê que destaca os álbuns “Senjutsu” (2021) e “Somewhere in Time” (1986).

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis