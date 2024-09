Kylie Minogue anuncia lançamento de álbum e turnê mundial

Nesta quinta-feira (18), Kylie Minogue anunciou que lançará a sequência de Tension em 18 de outubro e contará com uma grande turnê mundial.

Segundo a Billboard, Tension II contará com 13 músicas que inclui o primeiro single Lights Camera Action, com o lançamento previsto para 27 de setembro. O projeto também terá o single Edge of Saturday Night com The Blessed Madonna, além de colaborações com Orville Peck, Bebe Rexha e Tove Lo, e Sia.

“Estou mais do que animada para anunciar a Tension Tour 2025“, ela disse em uma declaração. “Mal posso esperar para compartilhar momentos lindos e selvagens com fãs em todo o mundo, celebrando a era Tension e muito mais! Tem sido uma jornada emocionante até agora e agora, prepare-se para seu close porque estarei chamando Lights, Camera, Action… e haverá muito Padaming!“

Kylie inicia sua turnê de volta à Austrália com um show em 15 de fevereiro em Perth e passará pela Ásia e Reino Unido.

Vale destacar que o disco atingiu o primeiro lugar no Reino Unido e na Austrália, e rendeu o hit global Padam Padam, que chegou ao top 10 do Reino Unido e ganhou um ARIA de melhor lançamento pop.

No início deste ano, ela recebeu o Global Icon Award no BRIT Awards, tornando-se a segunda mulher a ganhá-lo depois de Taylor Swift em 2021, e o apoiou com o Billboard Women in Music Icon Award.

Vale lembrar que Kylie ganhou um Grammy de melhor gravação de pop dance por Padam Padam, completou sua residência em Las Vegas e assinou com a United Talent Agency (UTA) para representação ao vivo nos Estados Unidos e Canadá e papéis de atuação em todo o mundo.

De acordo com a publicação, a artista criada em Melbourne e radicada em Londres acumulou mais de 80 milhões de vendas de discos em todo o mundo, 5 bilhões de streams e nove álbuns em primeiro lugar no Reino Unido, onde é a única artista feminina a liderar as paradas de álbuns em cinco décadas consecutivas.

“A era Tension foi tão especial para mim“, acrescentou Kylie. “Não posso deixar que acabe ainda! Bem-vindos ao ‘Tension II’.”

Kylie Minogue se une a Bebe Rexha e Tove Lo no EP de remixes ‘My Oh My’

Kylie Minogue, um dos grandes nomes do pop australiano, lançou nesta semana um EP de remixes para a faixa dançante My Oh My, que conta com as participações especiais das cantoras Bebe Rexha e Tove Lo. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela BMG.

My Oh My chega na sequência do aclamado disco Tension, que rendeu o hit Padam Padam, vencedor do Grammy Awards. Além da versão original e da Franklin Dream Edit, o novo EP ainda conta com quatro novas versões da faixa.

Com mais de 80 milhões de discos em todo o mundo, cinco bilhões de streams e nove álbuns número 1 no Reino Unido, Kylie Minogue é uma das potências da cultura pop.

Seus múltiplos prêmios incluem quatro BRIT Awards, dois Grammys e dois MTV Awards. Kylie é a única artista feminina a alcançar um álbum número 1 e singles no TOP 10 em cinco décadas consecutivas no Reino Unido.

Recentemente, Kylie Minogue se apresentou no BST Hyde Park, e convidou a brasileira Anitta, que também participou do evento, para subir ao palco durante o hit Can’t Get You Out Of My Head.

Após um ano estelar em 2023 com o lançamento do álbum Tension e o sucesso global Padam Padam, 2024 está se mostrando tão movimentado quanto para Kylie, que já recebeu Prêmio Ícone Global no BRIT’s, participou do Met Gala, completou sua primeira residência em Las Vegas, se apresentou no WeHo Pride e lançou Midnight Ride com Orville Peck e Diplo.

